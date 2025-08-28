Житель Бурятии растратил 350 тысяч, полученные на открытие бизнеса

Ранее судимый житель республики решил обогатиться за счет государственных денег. Он узнал, что можно получить 350 тысяч рублей на открытие своего бизнеса. Он подал в соцзащиту заявление, бизнес-план и получил деньги. Некоторое время ему удавалось поддерживать видимость работы, однако в итоге его разоблачили.

Мужчина не имел намерения осуществлять предпринимательскую деятельность. Введя в заблуждение сотрудников ведомства, он подал в центр соцзащиты населения заявление об оказании социальной помощи на основании социального контракта, а также бизнес-план по открытию обувной мастерской».

Члены межведомственной комиссии решили оказать мужчине социальную помощь в сумме 350 000 рублей на основании соцконтракта. Получив деньги, мужчина распорядился ими по своему усмотрению.

В целях сокрытия факта хищения денежных средств он продолжал создавать видимость о наличии у него желания и возможности надлежащим образом исполнить принятые на себя обязательства по социальному контракту. Он зарегистрировался в налоговой, предоставил отчетность с недостоверными сведениями о фактически понесенных им затратах по закупке оборудования, аренде помещения для мастерской.

В суде он пояснил, что оборудование не закупал, помещение в аренду не брал, а представленные в отчетности сведения фальшивые.

С учетом неотбытого дополнительного наказания по предыдущему приговору, жителя Бурятии приговорили к двум годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также его лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 7 месяцев 26 дней.





Фото: "Номер один"