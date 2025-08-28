Общество 28.08.2025 в 17:48

Житель Бурятии свалил вину в ДТП на свою дочь

Таким образом мужчина хотел избежать ответственности

Текст: Анастасия Величко
Житель Бурятии свалил вину в ДТП на свою дочь

В мае житель села Мухоршибирь поехал в гости к своей приятельнице в соседнее село. С утра до вечера они распивали алкоголь. Затем женщина предложила съездить к своей сестре. В машину посадили двух детей женщины — 15-летнюю дочь и ее младшего брата. Ни мужчина, ни его приятельница о том, что произошло дальше, не помнили в силу опьянения.

По дороге мужчина не справился с управлением, и автомобиль перевернулся. В результате и водитель, и пассажиры пострадали. Больше всех –пострадала 15-летняя девочка, которая несколько дней лечилась в больнице, а после – амбулаторно.

Жителя Мухоршибири привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.24 КоАП РФ за нарушение Правил дорожного движения, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего, и оштрафовали в размере 5 000 рублей.

Однако мужчина обжаловал постановление в районный суд. В жалобе он указал, что автомобилем управляла несовершеннолетняя девочка. В суде девочка и ее мать пояснили, что знакомый семьи, ссылаясь на то, что его «лишат прав пожизненно», просил, чтобы обе сказали, что якобы за рулем находилась и совершила ДТП 15-летняя девочка.

Мухоршибирский районный суд оставил жалобу без удовлетворения.

Также мужчине назначили штраф в размере 45 000 рублей и лишили прав управления транспортными средствами на 1 год 7 месяцев. Суд установил, что после ДТП сельчанин отказался от выполнения законного требования сотрудника ДПС пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения.


