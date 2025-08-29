Общество 29.08.2025 в 09:15

В Бурятии выпустили в устье Турки 10 тысяч мальков хариуса

Они весят полграмма
A- A+
Текст: Карина Перова
В Бурятии выпустили в устье Турки 10 тысяч мальков хариуса
Фото: минсельхозпрод Бурятии

В Прибайкальском районе Бурятии накануне выпустили 10 тысяч мальков хариуса в устье реки Турка. В этом месте как раз проводится «Байкальская рыбалка» (6+).

Как отметили в Россельхознадзоре, молоди всего 90 дней и весят они полграмма, но уже готовы к выпуску. Их выживаемость составит 80%, т.е. около 8 тысяч особей хариуса пополнят экосистему Байкала.

Выпуском мальков здесь занимаются с 2013 года, что помогает восстанавливать популяцию ценной рыбы и поддерживать экологическое здоровье «славного моря».

«Воспроизводством ценных видов рыб в Бурятии занимается Байкальский филиал ФГБУ «Главрыбвод». Так, ежегодно в акваторию озера выпускается почти миллион мальков осетра, сотни миллионов личинок омуля и хариуса, а также более миллиона молоди сазана», - отметили в минсельхозпроде Бурятии.

Ранее «Номер один» сообщал, что в реку Баргузин выпустили 22,8 тысяч осетрят. При этом впервые молодь выращивали на Баргузинском рыбоводном заводе.

Теги
хариус мальки Байкал Турка

Все новости

Дельца из Бурятии уличили в использовании чужого товарного знака
29.08.2025 в 09:58
В Бурятии перевернулся «Лэнд Крузер»
29.08.2025 в 09:45
В Бурятии пропала пожилая сельчанка
29.08.2025 в 09:35
Улан-удэнка нарисовала на дороге «зебру»
29.08.2025 в 09:32
В Улан-Удэ отключат воду на девяти улицах
29.08.2025 в 09:20
В Бурятии выпустили в устье Турки 10 тысяч мальков хариуса
29.08.2025 в 09:15
В Бурятии вновь выросло число лесных пожаров
29.08.2025 в 09:07
Срок годности результатов ЕГЭ
29.08.2025 в 09:00
В Бурятии 14-летний мотоциклист врезался в авто во время обгона
29.08.2025 в 08:55
В Улан-Удэ сотовая вышка рядом со школой устояла перед натиском прокуратуры
29.08.2025 в 06:00
ЗУРХАЙ
с 27 августа по 2 сентября

Читайте также
Дельца из Бурятии уличили в использовании чужого товарного знака
Контрафактные товары обнаружила транспортная прокуратура
29.08.2025 в 09:58
Улан-удэнка нарисовала на дороге «зебру»
Автомобилистам приходилось объезжать «креативщицу»
29.08.2025 в 09:32
В Улан-Удэ отключат воду на девяти улицах
Без воды останется более 70 домов
29.08.2025 в 09:20
Срок годности результатов ЕГЭ
Когда заново нужно сдавать экзамены?
29.08.2025 в 09:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru