В Бурятии выпустили в устье Турки 10 тысяч мальков хариуса

В Прибайкальском районе Бурятии накануне выпустили 10 тысяч мальков хариуса в устье реки Турка. В этом месте как раз проводится «Байкальская рыбалка» (6+).

Как отметили в Россельхознадзоре, молоди всего 90 дней и весят они полграмма, но уже готовы к выпуску. Их выживаемость составит 80%, т.е. около 8 тысяч особей хариуса пополнят экосистему Байкала.

Выпуском мальков здесь занимаются с 2013 года, что помогает восстанавливать популяцию ценной рыбы и поддерживать экологическое здоровье «славного моря».

«Воспроизводством ценных видов рыб в Бурятии занимается Байкальский филиал ФГБУ «Главрыбвод». Так, ежегодно в акваторию озера выпускается почти миллион мальков осетра, сотни миллионов личинок омуля и хариуса, а также более миллиона молоди сазана», - отметили в минсельхозпроде Бурятии.

