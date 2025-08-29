Общество 29.08.2025 в 09:20
В Улан-Удэ отключат воду на девяти улицах
Без воды останется более 70 домов
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ сегодня более 70 домов на девяти улицах останутся без холодной воды. Причиной отключения стали плановые работы по замене запорной арматуры на сетях водоснабжения, сообщили в городском Водоканале.
Отключение продлится с 9:30 до 12:00 часов. Горожан просят запастись необходимым количеством воды.
Отключение продлится с 9:30 до 12:00 часов. Горожан просят запастись необходимым количеством воды.
Список попавших под отключение домов:
Тегиотключение