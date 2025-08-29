В Улан-Удэ отключат воду на девяти улицах

Список попавших под отключение домов:







В Улан-Удэ сегодня более 70 домов на девяти улицах останутся без холодной воды. Причиной отключения стали плановые работы по замене запорной арматуры на сетях водоснабжения, сообщили в городском Водоканале.Отключение продлится с 9:30 до 12:00 часов. Горожан просят запастись необходимым количеством воды.