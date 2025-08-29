Улан-удэнка нарисовала на дороге «зебру»

В поселке Тальцы в столице Бурятии женщина накалякала на дороге пешеходный переход. Видео появилось в ТГ-канале «Весь Улан-Удэ».

Горожанка взяла ведро краски и пошла рисовать «зебру». Она занималась этим несмотря на то, что доставляет трудности довольно-таки плотному потоку машин.

«Всех проезжающих она строго отгоняла, и водители не спорили, а старались объезжать произведение искусства», - комментирует паблик.