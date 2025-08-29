Общество 29.08.2025 в 09:58
Дельца из Бурятии уличили в использовании чужого товарного знака
Контрафактные товары обнаружила транспортная прокуратура
Текст: Карина Перова
В Северо-Байкальском районе Бурятии в одном из торговых центров Северобайкальска реализовывали контрафактные товары (легкой промышленности). Они были промаркированы товарным знаком известного бренда. Однако разрешительных документов у продавца не было.
Нарушение во время проверки выявили сотрудники Байкальской транспортной прокуратуры. По факту незаконного использования чужого товарного знака завели уголовное дело.
«Нанесенный правообладателю ущерб превысил 400 тыс. рублей», - отметили в надзорном ведомстве.
