Дельца из Бурятии уличили в использовании чужого товарного знака

В Северо-Байкальском районе Бурятии в одном из торговых центров Северобайкальска реализовывали контрафактные товары (легкой промышленности). Они были промаркированы товарным знаком известного бренда. Однако разрешительных документов у продавца не было.

Нарушение во время проверки выявили сотрудники Байкальской транспортной прокуратуры. По факту незаконного использования чужого товарного знака завели уголовное дело.

«Нанесенный правообладателю ущерб превысил 400 тыс. рублей», - отметили в надзорном ведомстве.