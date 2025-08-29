Общество 29.08.2025 в 10:37
В Улан-Удэ штрафы за нарушение правил земляных работ направят на благоустройство
С каждым годом их собирают все больше
Текст: Андрей Константинов
На совещании под председательством мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова первый заместитель мэра по развитию инфраструктуры Сергей Гашев доложил о работе по восстановлению благоустройства после проведения земляных работ и новых правилах выдачи ордеров на них.
– По штрафным санкциям: Комитету по экономике, Комитету по финансам посмотреть возможность направления собранных штрафов на благоустройство в районах. Также продолжительность времени на земляные работы должно быть сокращено, чтобы ремонт не уходил в зиму, – сказал мэр Игорь Шутенков.
Напомним, с 1 сентября в Улан-Удэ начнут действовать новые правила выдачи разрешений на проведение земляных работ (ордеров). Срок их проведения будет ограничен 30 сутками. Продление будет возможно только по решению комиссии.
– Теперь разрешение выдаётся только производителю работ – никаких подрядчиков и субподрядчиков. То есть тому, кто является исполнителем земляных работ. Заявитель должен подтвердить наличие материалов, техники, работников. Обязательной станет установка защитных ограждений высотой два метра – никаких лент, – пояснил Сергей Гашев.
Также по новым правилам каждое дерево в зоне проведения работ подлежит защите специальным щитом высотой не менее двух метров. Работы в радиусе 1,5 м от корней выполняются только вручную.
Введены и новые штрафы за каждый день просрочки восстановления благоустройства: 500 рублей – для физических лиц, 5000 рублей – для юридических лиц. Новые правила распространяются только на разрешения, которые выдадут с 1 сентября 2025 года.
В Улан-Удэ за нарушение сроков благоустройства в 2023 году ресурсоснабжающие организации оштрафовали на 435 тыс. рублей. В 2024 году – на 5 млн рублей. За неполный 2025 год – уже на 4,6 млн рублей.
С начала 2025 года в Улан-Удэ восстановлено благоустройство уже на 70 участках. Оставшиеся объекты по каждому району включены в ежедневный график закрытия разрешений на проведение земляных работ. Главы районов еженедельно отчитываются по его исполнению.
