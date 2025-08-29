В Улан-Удэ штрафы за нарушение правил земляных работ направят на благоустройство

На совещании под председательством мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова первый заместитель мэра по развитию инфраструктуры Сергей Гашев доложил о работе по восстановлению благоустройства после проведения земляных работ и новых правилах выдачи ордеров на них.– По штрафным санкциям: Комитету по экономике, Комитету по финансам посмотреть возможность направления собранных штрафов на благоустройство в районах. Также продолжительность времени на земляные работы должно быть сокращено, чтобы ремонт не уходил в зиму, – сказал мэр Игорь Шутенков.Напомним, с 1 сентября в Улан-Удэ начнут действовать новые правила выдачи разрешений на проведение земляных работ (ордеров). Срок их проведения будет ограничен 30 сутками. Продление будет возможно только по решению комиссии.– Теперь разрешение выдаётся только производителю работ – никаких подрядчиков и субподрядчиков. То есть тому, кто является исполнителем земляных работ. Заявитель должен подтвердить наличие материалов, техники, работников. Обязательной станет установка защитных ограждений высотой два метра – никаких лент, – пояснил Сергей Гашев.Также по новым правилам каждое дерево в зоне проведения работ подлежит защите специальным щитом высотой не менее двух метров. Работы в радиусе 1,5 м от корней выполняются только вручную.Введены и новые штрафы за каждый день просрочки восстановления благоустройства: 500 рублей – для физических лиц, 5000 рублей – для юридических лиц. Новые правила распространяются только на разрешения, которые выдадут с 1 сентября 2025 года.В Улан-Удэ за нарушение сроков благоустройства в 2023 году ресурсоснабжающие организации оштрафовали на 435 тыс. рублей. В 2024 году – на 5 млн рублей. За неполный 2025 год – уже на 4,6 млн рублей.С начала 2025 года в Улан-Удэ восстановлено благоустройство уже на 70 участках. Оставшиеся объекты по каждому району включены в ежедневный график закрытия разрешений на проведение земляных работ. Главы районов еженедельно отчитываются по его исполнению.