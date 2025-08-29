Охотникам Бурятии сообщили о новых правилах оформления разрешений

Жителям Бурятии сообщили о новых правилах оформления разрешений на охоту. Они вступят в силу в сентябре.

Изменения касаются процедуры подачи документов и сроков охоты на копытных животных и медведей. Теперь срок действия таких разрешений сокращается до 30 дней и делится на два периода. Ранее разрешение действовало на весь период охоты.

«Охотник может разбить период 30 дней на два срока. В одном месяце, например, 5 дней и 25 дней в другом месяце. Или 10 в одном, 20 в другом. Соотношение дней может быть любое, главное – это два периода и общий срок действия разрешения 30 дней», - отметили в Бурприроднадзоре.