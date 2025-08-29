Зеки Бурятии собирают урожай

Заключенные колонии-поселении №3 в пригороде Улан-Удэ приступили к сбору урожая овощей. Как сообщили в УФСИН России по РБ, несмотря на неблагоприятные погодные условия и засушливое лето, учреждению удалось получить хороший урожай картофеля и других сельхозкультур.«Сельскохозяйственная деятельность является одним из перспективных направлений работы учреждения. Реализуемая программа по самообеспечению позволяет обеспечивать осужденных полноценным и разнообразным питанием, одновременно добиваясь значительной экономии бюджетных средств. Кроме того, работа на полях решает важнейшую задачу трудовой занятости осужденных», - сообщает пресс-служба учреждения.В настоящее время уборочные кампании с участием заключенных идут полным ходом. На полях учреждения задействовано 14 единиц современной техники. К работам привлечено 25 зеков, которые активно участвуют в сборе урожая.