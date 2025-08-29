Пенсии в 2026 году проиндексируют дважды

Повышение затронет пенсии по инвалидности, потере кормильца и выплаты для россиян старше 80 лет. Об этом сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин.

Он напомнил в беседе с ТАСС, что индексация пенсий регулируется федеральными законами и ежегодными постановлениями правительства РФ. Для каждого вида выплат установлены собственные сроки пересмотра.

Социальные пенсии увеличиваются с 1 апреля. Страховые пенсии неработающих пенсионеров традиционно индексировались в начале года. Однако с 2026 года для них будет действовать двухэтапный порядок: первая индексация 1 февраля по уровню фактической инфляции за прошедший год, а вторая, дополнительная, — 1 апреля, по данным Социального фонда.

По словам Говырина, в расчетах используется ориентир в 9% для повышения выплат. Этот показатель основан на прогнозируемом уровне инфляции за текущий год, планах Социального фонда по индексации, а также на заявлениях Минтруда о необходимости компенсировать рост цен.

«При таком сценарии социальная пенсия для инвалидов с детства первой группы и детей инвалидов составит около 23 083,57 рублей, для инвалидов первой группы и инвалидов с детства второй группы, а также для круглых сирот — примерно 19 236,58 рублей. Социальная пенсия по старости и по потере кормильца при утрате одного из родителей — около 9 618,25 рублей, для инвалидов третьей группы — 8 175,58 рублей. Расчет основан на действующих суммах после апрельского пересчета 2025 года с прибавкой 9%», — пояснил он.

В контексте страховых пенсий, при сопоставимом уровне увеличения фиксированная выплата составит около 9 709,39 рублей в месяц, в то время как стоимость пенсионного коэффициента составит 158,80 рублей, как предполагает парламентарий.

«К этим суммам добавляются районные коэффициенты и установленные законом надбавки: за возраст 80+, иждивенцев, группу инвалидности, “северный” и “сельский” стаж, а также доплаты до прожиточного минимума», — подчеркнул Говырин.

Окончательное значение коэффициента индексации будет установлено постановлением правительства РФ, после чего все выплаты будут пересчитаны в соответствии с утвержденным процентом.

Парламентарий также уточнил, что в следующем году двухэтапный порядок индексации будет сочетаться с индивидуальными перерасчетами выплат для граждан при наступлении у них соответствующих законных оснований.

Фото: loon.site