Житель Бурятии вновь стал «Снежным барсом»

Наш земляк Александр Семенов во второй раз выполнил программу «Снежный барс». Это неофициальный титул альпинистов, которые покорили пять наиболее высоких вершин-семитысячников, расположенных на территории бывшего СССР.В этот раз альпинист выполнил норматив за один летний сезон. 19 августа он в очередной раз покорил пик Хан-Тенгри высотой 7010 метров.- Апогеем этого сезона планировался новый маршрут на Победу. Но ввиду незапланированных обстоятельств и позже неудачного приземления нашего вертолета пришлось отменить выход, хотя погодные условия именно на стене были как никогда под этот проект. Под конец сезона побитый, но ходячий, я все же решил сходить на Хан-Тенгри. Пошел соло, вновь на горе один, но теперь закрываю весь сезон летних восхождений. Натропился («тропить» в альпинизме означает прокладывать первую, самую сложную и трудоемкую часть маршрута по снегу, льду или скале, создавая тропу для движения группы. – Прим. ред.) вдоволь, от первого лагеря до третьего и обратно, поскольку вышел в снегопад. Шел без отдыха, сходил от первого лагеря до вершины за 17 часов 32 минуты. Полагаю, что по готовым следам и перилам это время можно улучшить часов на шесть. В итоге за плечами семь семитысячников и «Снежный барс» за один сезон, - сообщил альпинист у себя в соцсетях.Александр Семенов также перечислил хронологию своих восхождений этим летом. 25 июня ему покорился пик Ленина, 2 июля по новому маршруту он вновь поднялся на вершину. 12 июля он забрался на пик Корженевской, 17 июля повторил достижение на пике Корженевской, где установил табличку. 24 июля в одиночку покорил пик Коммунизма, где также поставил вершинную табличку. 10 августа Александр поднялся на пик Победа. 19 августа альпинист взошел на пик Хан-Тенгри.- Это супердостижение. За один сезон закрыть программу могут только самые-самые, - поздравили спортсмена в Федерации спортивного туризма РБ.Напомним, титул «Снежного барса» впервые Александр получил в прошлом году, когда вместе с другими земляками-альпинистами Евгением Токаревым и Баиром Батуевым взошел на пик Победы и Хан-Тенгри, «закрыв программу» по покорению семитысячников. Все эти мужчины – опытные гиды, которые помогают новичкам покорять горные хребты. Заядлые путешественники, за плечами которых не один пик, сделали восхождение в горы своей профессией много лет назад.Советских семитысячников всего пять, это самые высокие горы когда-то существовавшего Союза Советских Социалистических Республик. Если поставить их все вертикально друг над другом, то получится, что их общая высота достигает точки передвижения космических аппаратов. Например, метеорологического спутника, который сообщает об изменении погоды, будучи в 36 000 километрах от Земли.- За покорение этих вершин присваивают почетное звание «Снежный барс». В так называемый «перечень испытаний» входит пик Хан-Тенгри, ледниковая шапка которого поднимается до 7010 метров. Пик Корженевской, достигающий 7105 метров. Пик Ленина высотой 7134 метра. Пик Победы в 7439 метров, а также пик Коммунизма, замыкающий эту пятерку своими 7495 метрами, - рассказывают альпинисты.Звание и номерной жетон, на котором гордо красуется надпись «Покоритель высочайших гор СССР», учредили еще в 1967 году. С тех пор «Снежными барсами» стали 700 человек, трое из них - наши парни.Покорять столь высокие горы сложно и опасно. Наши альпинисты перед каждым восхождением «бурханят». Подносят угощения духам, даже если коллеги по альпинизму косо поглядывают. А если намечается серьезная экспедиция, то посещают дацаны. Разумеется, помимо примет и суеверий в первую очередь важна физическая подготовка участников.Несмотря на смертельную опасность, покорение новых вершин не останавливает скалолазов, ведь «лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал».