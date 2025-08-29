В Бурятии блогер покажет настоящую сельскую жизнь через фермерский фестиваль

Ранее «Номер один» сообщал, что в местности Табхар Иволгинского района Бурятии пройдет первый этно-гастро-музыкальный фестиваль «Хонишонэй найр – Праздник чабана» (6+), где гостей накормят любимым блюдом Чингисхана.

Его организатором стал фермер и блогер «Хонишон» из Баргузинского района Базар-Мунхэ Балдано. Он намерен через этот туристический проект возродить традиции животноводства. В следующем году аграрий планирует организовать нечто подобное уже в родном Баргузине.

Посетителей ждут выступления фольклорных коллективов, мастер-классы по приготовлению блюд бурятской кухни, состязания по национальным видам спорта, а также знакомство с бытом и традициями животноводов.

«Хотим показать настоящую сельскую жизнь – от забоя и разделки скота до приготовления пищи по старинным рецептам. Планируем организовать площадки с пятью священными животными: верблюдом, коровой, лошадью, овцой и козой», - рассказал фермер.

В минсельхозпроде Бурятии добавили, что Базар-Мунхэ Балдано также планирует развивать агротуризм, создавая многодневные туры по маршруту Максимиха-Баргузин-Аршан с посещением горячих источников и этнических площадок.

