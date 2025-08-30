Предприниматель из Бурятии дарит дрова семьям участников СВО

Наша страна переживает сложные времена, и только сплоченность общества может помочь ей преодолеть испытания. В такие дни особенно важны люди, способные по зову сердца брать на себя ответственность за судьбы других и помогать безвозмездно по мере сил, ничего не ожидая взамен. В Бурятии таким человеком стал индивидуальный предприниматель Владимир Разуваев. На протяжении нескольких лет он регулярно выручает семьи мобилизованных и погибших воинов, бесплатно обеспечивая их дровами.Среди бескрайних российских просторов небольшой населенный пункт Окино-Ключи кажется лишь точкой на карте, где проживает меньше тысячи жителей. При этом практически каждого так или иначе затронули последствия проведения СВО. В том числе и нашего собеседника, 59-летнего Владимира Разуваева.- Когда началась частичная мобилизация, моя жена без раздумий приняла ответственное решение - стала волонтером: занялась организацией сбора денежных средств на нужды военнослужащих, - ачал рассказывать мужчина о целой череде факторов, вдохновивших его на оказание безвозмездной помощи.Опираясь на его воспоминания, можно сказать, что поселок опустел быстро: «Ночью повестки раздали, мужики вещи собрали да побежали». Тяжелое молчание проводов, разрывающееся сдавленными рыданиями жен и матерей, невозможно описать никакими словами. Пустые скамейки у домов, притихшие улицы, детские вопросы, на которые нет ответов… Пронзительную боль этого мига понимают лишь те, кто сам в последний раз сжимал руку уходящего на фронт. Из Окино-Ключей в зоне спецоперации сейчас находятся многие: мобилизованные, контрактники, добровольцы. Защищает нашу страну и сын Владимира.- Артем прошел срочную службу в армии, а после нее поступил на контрактную. Он один из бойцов 75-й гвардейской бригады управления - тактического соединения Сухопутных войск Российской Федерации. На спецоперацию его призвали в 2022-м. Тогда же получил ранение под Изюмом. Несмотря на это, после восстановления мой сын вновь отправился в зону боевых действий защищать Родину, - с непоколебимой гордостью говорит отец парня. - Указом президента за минувшие годы его наградили дважды — «Медалью Жукова» и «За боевые отличия».Разуваевым в безвозмездной поддержке семей военнослужащих двигала не только личная история. Мужчина отмечает, что помощь нужна везде - и там, где свистят пули, и в тылу, где люди ждут возвращения своих близких.- Еще тогда, после первой волны частичной мобилизации, районная администрация обратилась к владельцам лесных делян и попросила тех, кто может, оказать хоть какое-то содействие в заготовке дров. Люди же ушли в сентябре, многие не подготовились… Никто ведь не знал, что так будет, - вспоминает наш собеседник. - Раз помог, два помог, так и пролетели три года. С тех пор я, будучи индивидуальным предпринимателем в сфере лесозаготовок, помогаю бойцам: занимаюсь отправкой древесины в зону проведения спецоперации для строительства блиндажей и прочего. А здесь, в тылу, бесплатно отапливаю дома. В СВО много наших участвует. Все они чьи-то мужья, племянники, дети. Кто-то еще воюет, кто-то уже погиб. Сердце болит за каждого. Как им не помогать-то?Окино-Ключи протянуло незримую, но прочнейшую нить между тихими сельскими улочками и пылающими фронтовыми дорогами еще в первые дни. Местные жители регулярно собирают посылки, передавая их волонтерам у «ленточки». Вязаные носки, в которые вплетены молитвы, тушенка, купленная на последние деньги, детские рисунки, которые бойцы вешают в окопах вместо икон… Помощь по зову сердца это не просто способ поддержания людских связей, это дыхание одного на два мира.- Мы - их тыл. Мы - их связь с жизнью. Логистика хорошо налажена, поэтому трудностей с доставкой гуманитарной помощи нет. У нас даже есть своя районная группа, где главный лесничий оповещает о прибытии фур. Мол, такого-то числа приходит, надо то-то и то-то. Кто может, у кого что есть – собираем всей деревней, - утверждает предприниматель. - И мы далеко не одни такие в районе. Инициативных людей очень много. По всей республике идет помощь.Ценовая удавка на дрова по-прежнему сжимает горло жителей республики, превращая каждую зиму в борьбу за выживание. На этом фоне помощь Владимира Разуваева становится не просто ценной, а настоящим спасительным огнем. Только за этот год он безвозмездно заготовил и доставил шесть полных машин твердого топлива для семей участников СВО.- На днях уже седьмую доставили… Матери погибшего воина, - говорит он. - Наш лесхоз выделяет деляну, я ее выкупаю и провожу заготовку. Но без своей скромной команды из двух человек я бы не справился. Все-таки возраст, уже физически тяжело. Если подсчитать, то одна машина дров стоит порядка 15 тыс. рублей. В этом году я брал практически по 2 тыс. рублей за «куб». Грузовик у меня рассчитан на пять. То есть только за лесобилет я, как индивидуальный предприниматель, плачу 10 тыс. рублей. Еще есть дополнительные расходы. Вот и получается, что дрова в республике дорогие. Но для семей участников военнослужащих все бесплатно. С них я денег никогда не беру.На вопрос о публичной благодарности со стороны коллег-лесников мужчина ответил просто: «Не ради благодарностей я делаю это».- Делаю, потому что сам так решил. Никто меня не принуждал, не заставлял. Решил и все, - констатирует Разуваев. - Мой земляк, к примеру, бесплатно вспахивает огороды родителям участников СВО. И тоже делает это по своей воле. Просто потому, что так хочет, так чувствует. Вся оказываемая сегодня помощь — это исключительно коллективная заслуга всего села.Но есть вещи, пробивающие до дрожи… Это видеосообщения непосредственно с передовой, когда он видит уставшие, но светящиеся благодарностью лица бойцов.- Помощь ведь доставляется адресно через волонтеров непосредственно в части и в нужные руки. Поэтому да, ответные весточки приходят нам напрямую. Конечно, это трогает до глубины души, - признается Владимир. - Среди конкретных примеров: 75-й бригаде мы покупали резину на автомобили, 37-й отправляли тепловизоры... И это лишь толика от всего сделанного. Поддержка оказывается многим частям.Особая, ни с чем несравнимая радость приходит в его дом вместе с бойцами, когда те переступают порог в недолгие часы отпуска. Так, за одним столом под тихий перезвон посуды рождается связь между окопом и родным домом.- Парни, если приезжают, обязательно в гости заходят. Мы с ними общаемся, и это здорово. Приятно как им, так и нам. Что помним друг о друге, не оставляем, - добавляет предприниматель.Владимир Разуваев активно участвует в тушении лесных пожаров. По его словам, крупных возгораний в районе не происходит благодаря отлаженной системе профилактики. Бичурский район стал одним из передовых в этом плане: организовано постоянное дежурство, заключены договора с лесхозом, а лесозаготовители, включая его самого, прошли обучение и получили официальные удостоверения лесных пожарных.- У нас крупных пожаров уже много лет не случается. Мы постоянно дежурим по графику. Чуть какой-то дымок увидели - все, вперед. Как любит говорить мой сын: «Самое главное - оказаться в нужное время в нужном месте». Ведь только так можно предотвратить большие последствия. В общем, подходим ответственно, - комментирует ситуацию с лесными пожарами Разуваев.События последних лет, по его словам, стали полноценной проверкой на прочность для всего общества.- Когда началась спецоперация, за считаные дни обнажилась вся правда о людях. Сразу стало понятно, кто надежный человек, а кто нет. И это видно не только на примере нашего села, но и в масштабах целой страны.Владимир Разуваев с неподдельной гордостью рассказал нам о своих земляках, проявивших себя героями, а особенно об одном юном парне.- Он ушел, когда ему едва 18 исполнилось. Раньше таким бандюганом был, а там сразу же изменился. Он и голодающим жителям при помощи дрона еду сбрасывал, и несколько дней по трубе пробирался в тыл ВСУ, - делает паузу, давая осознать масштаб подвига, бизнесмен. – Наш это, окино-ключевский мальчишка.Понятие Родина для него наполнено определенным смыслом.- Я принимал присягу. Для меня Родина - это святое, - говорит об этом просто и ясно прошедший армейскую службу в годы Афганистана Владимир. Для него это не только границы на политической карте мира, а земля, которая помнит шаги ушедших предков.Сокровенной надеждой предпринимателя, как и каждого жителя его маленького села, остается одно - чтобы спецоперация поскорее завершилась.- Безвозмездная помощь - это, конечно же, хорошо. Но в первую очередь хочется, чтобы бои закончились. Чтобы все наши ребята вернулись домой к своим семьям и было мирное небо над головой, - подытоживает свою историю мужчина.Во время нашего разговора его голос, до этого звучавший уверенно, дрогнул лишь раз - когда он произнес слова «моя внучка».- У Артема дочка растет, совсем папу не видит. Сын на побывку приедет, только они друг к другу привыкнут, сердце к сердцу прирастет, как снова за «ленточку». Вот так и живем… Урывками.История Владимира Разуваева - это не обычный рассказ о помощи. Это глубокое свидетельство того, как даже в самые тяжелые времена наши люди становятся опорой для огромной страны. Его дрова согревают не только дома, но и души, напоминая, что фронт проходит не только через окопы, но и через сердца тех, кто верит и ждет.