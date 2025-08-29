Общество 29.08.2025 в 12:02

Вместо срубленной аллеи тополей в Улан-Удэ высадили рябины

Для надежности молодые деревья укрепили растяжками
Текст: Елена Кокорина
В центре Улан-Удэ, на месте, где еще совсем недавно располагалась аллея тополей, высадили молодые рябины. Чтобы деревца хорошо и уверенно прижились на новом месте, саженцы закрепили на специальные растяжки-стабилизаторы.

Эластичные тросы аккуратно поддержат молодые деревья во время сильного ветра и непогоды, не дадут им наклониться, пока их корневая система как следует не укрепится в грунте. Это стандартная и правильная практика в городском озеленении, которая гарантирует, что деревья вырастут крепкими и ровными, сообщили в Городском лесничестве.

В ведомстве уверяют, что уже в следующем году эти рябины будут украшать город пышной зеленой кроной и яркими ягодами.

- Рябина была выбрана потому что она идеальна для города: очень неприхотлива, хорошо переносит загазованность воздуха, пыль и перепады температур, что делает ее настоящей «городской жительницей». Ее корневая система не повреждает асфальтовое покрытие и подземные коммуникации, а само дерево красиво в любое время года: весной — ажурная зелень, летом — густая крона, осенью — огненно-желтая листва и алые гроздья ягод, зимой — причудливые силуэты ветвей, - комментируют в Городском лесничестве.

Напомним, что многолетнюю аллею из тополей в центре Улан-Удэ  срубили 10 августа. Спустя сутки, когда горожане обрушили шквал негодований в соцсетях, чиновники кинулись пояснять зачем они так сделали. Оказалось, что тополя были в аварийном состоянии и давно нуждались в замене. 

Фото: Городское лесничество

