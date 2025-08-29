В Бурятии выхаживают собаку, несколько дней просидевшую в яме

В Бурятии зоозащитники выхаживают собаку, которая свалилась в трехметровую яму и просидела там несколько дней. Активисты фонда «Собака счастья» назвали новую подопечную Хлоей.

У животного было сильное обезвоживание. Также, вероятно, ему приходилось есть землю – весь ЖКТ был чем-то забит. Истощенную, сухую как пустыня, не стоящую на ногах Хлою привезли в ветклинику, но там волонтерам отказали в госпитализации из-за долга.

Помощь удалось получить в другом специализированном учреждении. Бедняжке сделали рентген, прокапали, вакцинировали.

«Мы повезли её в вольер к Герде в приюте Право на Жизнь, ведь больше у нас нет никакого места для неё. Сейчас ей нужно хорошее питание, много воды, наблюдение и, возможно, ещё прием врача чуть позже», - отметили в фонде.

Помочь Хлое можно здесь.