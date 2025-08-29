Общество 29.08.2025 в 12:33

Начальник железной дороги в Иркутске обвиняется в вымогательстве взяток у китайцев

Деньги участники ОПГ брали за ускорение поставок леса в Китай
Текст: Иван Иванов
Начальник железной дороги в Иркутске обвиняется в вымогательстве взяток у китайцев

Свердловский районный суд Иркутска рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего руководителя Восточно-Сибирской железной дороги, работников коммерческой организации и иностранца, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ. Их обвиняют в получении взятки в особо крупном размере с вымогательством.

По версии следствия, на информацию от которой ссылается портал Irk.ru, в период с 2021 по 2024 год начальник ВСЖД Вадим Владимиров в составе созданной и возглавляемой им организованной группы, в которую вошли иностранец и представители коммерческой фирмы, получил взятку в размере 55,5 миллиона рублей. Вознаграждение предназначалось за беспрепятственное осуществление грузоперевозок древесины железнодорожным транспортом.

Кроме того, участники группы создавали неблагоприятные условия для грузоотправителей, которые отказывались передавать деньги в качестве взятки. Во время расследования на имущество обвиняемых стоимостью 275 миллионов рублей наложили арест.

Вадим Владимиров возглавлял Восточно-Сибирскую железную дорогу с марта 2021 года по июнь 2024 года.

Фото: Генпрокуратура РФ

