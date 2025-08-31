Жителям Бурятии напомнили об отсечении головы

В XIX веке ученые приблизились к удивительной истине: вода, столь знакомое вещество, как оказалось, является настоящим чудом. Некоторые из ее свойств идут вразрез с общепринятыми законами. Например, способность расширяться при замерзании, в то время как большинство субстанций предпочитает сжиматься, или неестественно высокая теплоемкость, позволяющая смягчать климат целой планеты. Эти удивительные свойства воды находят неожиданный отклик в духовных традициях. Научные открытия лишь подкрепляют то, что мировые религии интуитивно постигали тысячелетиями. Вода — это жизнь.Культурное наследие нашей многонациональной республики включает в себя множество уникальных традиций. Одна из них — обряд поклонения Лусууд­хану. Божеству, управляющему стихией воды, согласно пантеону бурятского шаманизма.Погружение в древние обычаи неизбежно приводит к мысли о сакральности лексики. Вы когда­нибудь задумывались о тайной биографии слов? Этимология — детектив в мире лингвистики, распутывающий нити времени, чтобы найти их первоначальный смысл.С монгольского языка слово «луу» переводится как «дракон». Причем корни происхождения этого слова глубоко уходят в древнетюркский язык, поскольку раньше у казахов, киргизов, крымских татар, ставропольских туркменов, ногайцев и прочих тюркоязычных народов дракон именовался «uluw», у алтайцев же и телеутов — «ull».Однако лусууд (также встречается вариант «лусад») формируется из двух слов. Его продолжением является — «сайд», что с монгольского языка означает «министр».— Если рассматривать лексическое происхождение под абсолютно прямым углом, то дословное наименование божества получается «министр­дракон», — говорит верховный шаман религиозного центра «Тэнгэри» Баир Цырендоржиев.Казалось бы, при чем тут высокопоставленная должность? По представлениям тэнгрианства, стихия воды концентрируется в нижнем мире, где обитают определенные божества, имеющие свою иерархию.— Самым могущественным из них как раз и является Лусууд­хан, — объясняет Баир Цырендоржиев.Символично, что в древнекитайской мифологии одно из центральных мест занимал царь драконов, аналогично почитавшийся как могущественный властитель вод — Лун­ван. Фольклорные легенды гласят: облик его был подобен человеческому, но тело покрывала чешуя, а пальцы венчали острые, как клинки, когти. Именно из глубин, где царит вечный мрак, он правил вод­ными просторами — его обителью служил величественный дворец, сокрытый на дне самого глубокого моря.Лусууд­хан, в отличие от восточного собрата, олицетворяет собой водно­природный цикл.— Вода — это сущность, связующая три мира: верхний, средний и нижний. Ее воплощение — живущее в небесах божество Лусууд­хан. Когда предначертанный срок истекает, он низвергается, падая на землю, вновь и вновь растворяясь и уходя глубоко в ее недра. Таким образом замыкается некий круг, — рассказывает руководитель шаманского центра «Тэнгэри». — Но вода, будучи изначально подземной стихией, всеми силами стремится подняться обратно вверх и просочиться в наш средний мир. Подобно Фениксу, Лусууд­хан возрождается через ключи, пробегает сначала небольшие, а затем крупные реки, чтобы окончательно возвыситься на стыке мировых океанов.Обращаясь к языку науки, нельзя не восхититься тем, как вода совершает свои превращения — ее переходы между состояниями являют собой уникальный танец молекул, не имеющий аналогов среди прочих веществ. Возможно, именно эта физическая уникальность и позволила воде стать тем самым фундаментальным началом, что пронизывает всю реальность: от космического пространства до мельчайших живых организмов, уподобляясь крови, циркулирующей в сосудах.— Человеческие тела состоят из воды в среднем на 60%. У животных ее содержание колеблется от 50 до 80%. В клетках растений показатель доходит до 90%. Стихия воды, несомненно, выступает квинтэссенцией всех миров, — констатирует верховный шаман. — Мира людей, мира животных, мира растений… Вплоть до микроскопических организмов, мира бактерий. Именно поэтому в религиозном плане мы считаем ее тем самым неотъемлемым компонентом и всячески обожествляем.Баир Цырендоржиев особо отметил, что в прежние времена к воде относились с глубочайшим благоговением — ее почитали как одухотворенную сущность. Даже малейшее осквернение считалось тяжким проступком. Нарушителя в лучшем случае могли высечь, но чаще всего его просто лишали жизни…— Богдо­Чингисхан, создавая империю, ввел крайне суровый закон. Он гласил, что всякий, кто посмел нарушить гармонию стихии воды (плюнул в нее, помыл в ней свое грязное тело или посуду и совершил прочие оскверняющие действия), неминуемо приговаривался к смертной казни через отсечение головы, — говорит руководитель религиозного центра «Тэнгэри». — Любое негативное изменение гидросферы расценивалось как нарушение фундаментальной гармонии мироздания.Оккультные учения описывают воду как вещество, наделенное двойственной природой. С философской точки зрения, такая сила часто ассоциируется с энергией, проявляющейся в двух противоположных, но взаимодополняющих аспектах. Яркий пример — китайская концепция «инь» и «ян», где энергия разделяется на положительную и отрицательную. Этот дуализм находит свое прямое воплощение в образе божества Лусууд­хан.— Лусууд­хан повелевает восемью сферами мироздания. Четыре из них несут созидательное начало воды, остальные четыре, в противовес — разрушительную. Для нас она — настоящий источник жизни. Мы используем воду для приготовления пищи, для утоления жажды и пр. То есть глобально — это положительное вещество, выступающее основным средством существования, — повествует Баир Цырендоржиев. — Но та же вода способна нас уничтожить. Паводки, наводнения, цунами — все это проявление ее разрушительной силы. Причем об этом говорится во многих религиях: в христианстве, иудаизме и даже исламе.Сюжет о глобальном наводнении, ставшем причиной гибели почти всего человечества, действительно распространен среди многих народов мира и записан в ряде религиозных текстов.В исламе он связан с историей пророка Нуха. Согласно преданию, провидец жил среди язычников, проповедуя единобожие, но был осмеян и подвергся угрозам расправы. Аллах, отвечая на его искренние мольбы, приказал ему с женой построить ковчег. Когда все было готово, начался потоп, уничтоживший всех неверующих. Спасение было даровано только посланнику, его семье, последователям и парам всех живых существ, обретшим пристанище на ковчеге.Подобного рода легенды — не просто рассказы, а словесные иллюстрации, подчеркивающие двойственную природу воды.Однако ключевая мысль заключается в том, что оба ее начала взаимозависимы.— Все в нашем мире устремляется к равновесию. Понимая принцип баланса, мы молимся Лусууд­хану. Просим его о гармонии, чтобы избежать разрушительных крайностей — как губительного недостатка, так и опасного по своей сути избытка. Лишь полная уравновешенность порождает условия для роста и созидания. Поэтому только сбалансированное взаимодействие со стихией воды может послужить основой процветания жизней, — говорит верховный шаман.Древние ритуалы, дошедшие до наших дней, служат мостом между духовным и материальным. Уцелевшие практики позволяют дать материальную форму сакральной природе воды.Ламы, например, проводя обряд, подготавливают отличные друг от друга субстанции. Три белых — молоко, масло, простоквашу. Три сладких — сахар, мед, патоку. А также целый набор драгоценностей — золото, серебро, медь, бирюзу, кораллы, жемчуг, хрусталь. Из всего этого они формируют специальное подношение нагам — хозяевам воды и подземелья.При помощи медитативных практик буддийские священнослужители мысленно преобразуют собранные дары, передавая их духам, почтительно бросая подношения прямо в воду.Некое сходство с тэнгрианством, конечно же, есть. Но только отчасти.— Подобные вещи произрастают от простого незнания… Наши религиозные деятели никогда не преподносят дары в виде пищи божеству Лусууд­хану. Сбрасывание аналогичных подношений в воду среди нас расценивается как акт осквернения могучей стихии, — объясняет верховный шаман религиозного центра «Тэнгэри». — Вместо этого они заранее наполняют сосуды, одалживая воду из источников, не видевших света. После шаманы идут к реке повязывать на ветви ивы ленты сине­белого цвета — этот момент именуется осеребрением. И только затем уже совершают возложение девяти драгоценностей, призывая водное божество.Сегодня, когда человечество сталкивается с водными кризисами, древний опыт обретает новую актуальность.— Мы утратили тот простой, но глубокий подход к природе, который издревле был заложен в традициях всех народов — бережное отношение к имеющейся на планете воде, — не без горести отмечает Баир Цырендоржиев. — Люди начали забывать эту мудрость, и результат налицо: чистая вода становится редкостью, превращается в объект борьбы за ресурсы, подобно нефти и газу. Теперь ее делят на категории: питьевая, техническая, лечебная. Раньше такого не было…Возможно, действительно пришло время остановиться и прислушаться к шепоту водоемов. Вода — это не просто ресурс, а артериальная кровь целого мира.В скором времени в религиозном шаманском центре состоится обряд международного уровня — тайлган тэнгрианства, посвященный божеству Чингисхана — Сагаан hулдэ.— Впереди нас ждет большой ежегодный тайлаган, который наш центр проведет 3–4 октября. Для этого мы пригласили шаманов со всего мира: из Китая, Монголии, Казахстана, Узбекистана, Германии и других стран. Присоединятся также участники из российских регионов: из Якутии, Тывы, Хакасии, Алтая, Калмыкии и т. п. В том числе мы ждем представителей местных шаманских организаций из Иркутской области и Забайкальского края, — анонсировал предстоящее мероприятие верховный шаман центра «Тэнгэри» Баир Цырендоржиев.