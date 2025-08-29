В Улан-Удэ школьники снова будут ездить бесплатно

В Улан-Удэ с 1 сентября возобновятся бесплатные поездки на городском общественном муниципальном транспорте для школьников из многодетных семей.

Подчеркивается, что тем, кто уже получал эту меру соцподдержки, документы переоформлять не понадобится: все будет сделано автоматически. Напомним, такая помощь действует в республике c осени 2024 года и предоставляется в период с 1 сентября по 15 июня.

Родителям первоклассников и тем семьям, которые в течение лета получили статус многодетной и соответствующее удостоверение, необходимо подать заявление на портале Госуслуг.

«В прошлом году получателями стали 11200 детей. На компенсацию их проезда перевозчикам направили 17,5 млн рублей из республиканского бюджета», - отметили в минсоцзащиты региона.