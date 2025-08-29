В Окинском районе Бурятии выпал снег

Первый снег выпал сегодня в ООПТ регионального значения Природный парк «Шумак», находящийся в Окинском районе Бурятии. Видеоподтверждение появилось в ТГ-канале «Бурприроды».

- В горах ранее всего начинается похолодание и выпадают осадки в виде снега. Осень близко, - написали в природоохранной группе.

Напомним, что похолодает и в других районах Бурятии. В МЧС республики предупредили и сильных дождях с мокрым снегом в горах Восточного Саяна 30 августа. Жителям и гостям региона рекомендуют отказаться от дальних поездок, выходов в горы и на водоемы.

Дождливую погоду пообещали и жителям Улан-Удэ на ближайшие дни. Осадки прекратятся только днем 31 августа. Максимальная дневная температура воздуха в ближайшие выходные – всего 20 градусов.

Фото: «Бурприрода»