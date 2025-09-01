Жители Бурятии опустошают республиканский бюджет

Республиканское агентство лесного хозяйства (РАЛХ) вновь вынуждают убирать чужой мусор. Межрегиональное управление Росприроднадзора по Иркутской области и Байкальской природной территории обратилось в суд с иском по поводу вреда природе, который причинила свалка в лесу в районе озера Котокель. Мусор в лесу, разумеется, появился не сам по себе. Это дело рук наших земляков, которые живут одним днем и не думают о том, что оставят после себя.Федеральный контролирующий орган потребовал взыскать с РАЛХ 84 млн рублей и выиграл в первой инстанции.Судя по всему, мы можем увидеть очередной случай, когда в лесах варварски мусорят люди (возможно, и предприниматели), а ущерб наряду с природой несет бюджет. За последние годы в Бурятии на ликвидацию несанкционированных свалок израсходовали многомиллионные суммы. О достигнутом прогрессе гражданам регулярно рассказывает минприроды республики.Достижения действительно впечатляющие. Чего стоит хотя бы уборка многолетней усть-баргузинской свалки. Но вопросов остается еще очень много.Главная проблема — уборка старых свалок не гарантирует, что не появятся новые нагромождения стихийного мусора. Какие-то некультурные, неспособные соблюдать порядок «люди-дикари» бесконечно мусорят, и за ними бесконечно прибираются...Казна Бурятии, да и России пребывает в состоянии дефицита, и каждый рубль на счету. Но из-за несознательных граждан приходится выкраивать новые суммы бюджетных денег на свалки в самых разных точках. Ведь если есть решения судов, которые вступили в силу, их надо исполнять.Полагаем, упомянутый 84-миллионный вердикт устоит в апелляционной инстанции, и эта сумма тоже ляжет на бюджет.А ведь власти могли бы направить эти деньги на развитие ЖКХ, ремонт дорог и обустройство ливневых канализаций, строительство автомобильных развязок, путепроводов над железной дорогой, обновление мостов через реки Бурятии, субсидирование детских путевок в загородные летние лагеря, покупку жилья сиротам, благоустройство и на массу других актуальных нужд. Кто-нибудь ездил по региональной трассе Улан-Удэ - Романовка - Чита? Впечатления поездка по ней подарит незабываемые, возможно, после такого вояжа придется потратиться и на ремонт машины.Соблюдай нерадивые жители республики простые правила приличия, стихийных свалок не было бы. И бюджет не тратил бы на них бешеные средства. В пересчете на доллары - миллионы долларов. Но уровень мышления уже таков, что варвары не могут не выбросить свой мусор в тайге или в овраге у дома. С таким отношением к окружающей среде Бурятии будет сложно выбиться в регионы, куда хотелось бы переехать на ПМЖ.Лесники в суде, конечно, отбивались. Говорили, что свалка ТКО ликвидирована, что вины агентства в непосредственном причинении вреда почвам нет, выдвигали иные доводы. Увы, все это не помогло, и суд оказался непреклонен.История началась два года назад, в августе 2023 года. Работники Межрегионального управления Росприроднадзора в сопровождении специалистов Центра лабораторного анализа и технических измерений по Сибирскому федеральному округу выехали в Прибайкальский район Бурятии в Котокельское участковое лесничество. При осмотре территории на ней обнаружили незаконно сваленные отходы. Составили акт, провели фотофиксацию.Специалисты провели отбор проб почвы на наличие загрязняющих веществ и на определение морфологического состава. Позже анализ показал, что концентрация ряда веществ превышает фоновые значения. По нефтепродуктам - в 1,5 - 7,8 раза, по цинку - в 1,1 - 2,1 раза, по свинцу - в 1,1 - 2,1 раза, по меди - в 1,8 раза, по ртути - в два раза.Общая площадь, заваленная ТКО, составила 16 750 квадратных метров. Это были земли лесного фонда. Размер вреда, рассчитанный в соответствии с методикой, составил указанную сумму — 84 млн рублей. В адрес РАЛХ в прошлом году было направлено требование в течение месяца оплатить ущерб природе. Однако оплаты контролеры так и не дождались.Бурятское «лесное» агентство в ответ сообщило, что еще в 2017 году Октябрьский районный суд Улан-Удэ обязал правительство республики и РАЛХ устранить ряд нарушений законодательства. За это время в Бурятии провели большую работу.Так, в 2019 году Министерство природных ресурсов Бурятии отработало контракт на 20 млн рублей, объем вывезенных отходов составил 37 000 кубометров.В 2021 году было выделено 5 млн рублей, из которых РАЛХ заключил контракт с ООО «БЭС» на сумму 4,1 млн рублей. Экономия от торгов составила 827,5 тыс. рублей, при этом ликвидировали 3261 «куб» отходов.В 2022 году выделено еще 5 млн рублей, из которых агентство заключило контракт с ООО «Ирбис» на сумму 4,1 млн рублей.На 2023 год выделено 10,9 млн рублей с ликвидацией отходов в объеме 3130 кубометров. Агентство заключило контракт с ООО «Металлресурс», который исполнен. В 2024 году на ликвидацию мусора планировали потратить 65,9 млн рублей.Тем не менее Фемида заключила, что факт наступления вреда подтверждается материалами дела, пробы на загрязненных участках и фоновые брали в соответствии с правилами и т. д.«Пробные площадки представляют собой вытянутые прямоугольники, отходы на которых размещены навалом, поэтому пробы отбирались фактически линейно вдоль источника загрязнения, по периметру», - отметил суд.Представитель РАЛХ сослался на то, что по результатам лабораторных исследований не выявлено превышений ПДК химических веществ в почве, установленных СанПиН «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».Но оказалось, что именно для земель лесного фонда норматив ПДК не установлен.Раз нормативов нет, суд указал, что сравнение результатов надлежит делать «с показателями фоновых значений на территории, прилегающей к объекту размещения отходов, аналогичного целевого назначения и вида использования, не испытывающей негативного воздействия от данного вида нарушения».РАЛХ бился до последнего, даже представил проект лесовосстановления участка.Однако суд эти доводы не удовлетворили.«Проект лесовосстановления не может быть признан проектом восстановительных работ. Он не подтверждает, что устранение наступивших негативных изменений окружающей среды в результате проведенных ответчиком очистных работ привело к полному восстановлению нарушенного состояния окружающей среды», - усомнилась Фемида.Сомнения первой инстанции развеять не удалось.В конце концов, суд решил, что применить возмещение вреда в натуре невозможно, и сделал выбор - возместить вред в денежном выражении. Исковые требования Росприроднадзора полностью удовлетворены.Проигравшая сторона подала апелляционную жалобу. Пожелаем представителям Бурятии удачи в новом «бою». Предстоит доказать, что на злополучном участке произошло полное восстановление нарушенного состояния окружающей среды.Между тем лесники Бурятии регулярно борются с завалами мусора. Только с 2023 года защитники природы ликвидировали 68 свалок в лесном фонде республики и на его границах.Уборку территории захламленных участков леса организовывают сотрудники лесничеств и лесхозов. Ежегодно на мероприятия собираются неравнодушные граждане - волонтеры, местные жители, инспекторы по охране окружающей среды, участники школьных лесничеств.Как правило, мусор состоит из бытовых отходов, которыйнакапливается начиная с одного пакета. Человек, видя мусорную кучу, решает, что здесь место для сброса отходов, и она начинает расти, превращаясь в свалку.- Мы настоятельно рекомендуем всем жителям и гостям Бурятии после посещения лесного массива увозить мусор с собой. Бытовые отходы несут не только экологическую угрозу, но и потенциально могут стать причиной возникновения и распространения огня, что не менее губительно для тайги и всех ее обитателей.Свалки привлекают диких животных, что также может обернуться трагедией для человека. Помимо уборки свалок, лесники оборудуют места отдыха в лесном фонде для граждан. Как отмечают опытные специалисты, наличие мусорных баков является причиной возникновения несанкционированных свалок. Поэтому на местах отдыха организуют небольшие емкости для удобного и быстрого вывоза отходов, - сообщили «Номер один» в РАЛХ.Властям нужно бить в корень проблем - по мусорным варварам. В Бурятии следует внедрять сингапурский опыт мощных штрафов. Выбросил пустую пачку от сигарет не там - получи штраф 30 тыс. рублей плюс возмещение затрат на уборку. Сработало в Сингапуре - может сработать и в Бурятии. Сначала повысить штраф, потом развивать систему видеонаблюдения. Пусть боятся выкинуть у обочины даже конфетный фантик. А штрафы с мусорных дикарей пустить на уборку незаконных свалок.Начать можно с Улан-Удэ, где неравнодушные граждане уже фиксируют на камеры мусорящих в неположенных местах земляков. Примеры есть. И штрафы тоже.