Общество 29.08.2025 в 14:47

Жителей Улан-Удэ просят понять и потерпеть

Центр города остается раскопанным еще во многих местах
Текст: Андрей Константинов
Фото: скриншот видео
Глава Советского района Улан-Удэ Евгений Эрдыниев выступил с видеообращением к горожанам, в котором попросил их с пониманием отнестись к ограничениям движения в центре города. 

- Мы понимаем, что приносим неудобства, связанные с передвижением горожан. Впереди у нас 1 сентября. Я прошу вас с пониманием относиться к этой ситуации, набраться ещё немножко терпения. Заранее приносим извинения за доставленные неудобства. Но обращаю внимание, что нам здесь жить, впереди зимний период. Теплоснабжение, водоснабжение — это основа нашей жизнедеятельности, - сказал Евгений Эрдыниев. 

Как сообщают в мэрии, масштабная реконструкция коммунальных сетей в центре города подходит к концу. На участках дорог, где она уже завершена, подрядчик приступил к благоустройству. Дороги заасфальтированы на улицах Борсоева и проспекте Победы. Сейчас работы ведутся на улице Смолина. 

«На текущий момент полностью реконструировано 2 км теплотрассы - ее запуск состоится в сентябре. По улице Свободы возводится новая теплосеть протяжностью 1 км, здесь работы завершатся к ноябрю этого года. По водопроводным и канализационным сетям - из 11 км готово 10. Все оставшиеся работы, включая устройство внутренних частей камер, подключение абонентов и переключение на новые сети, планируется закончить к середине второго квартала 2026 года», - рассказали в городской администрации. 
