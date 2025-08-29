В Бурятии вынесли приговор хозяину двух волкодавов, растерзавших мужчину

В Бурятии вынесли приговор хозяину двух банхаров (бурят-монгольский волкодав), которые растерзали 47-летнего мужчину. Напомним, трагедия произошла вечером 5 марта возле фермерской стоянки в Джидинском районе. Тело несчастного обнаружили утром следующего дня.

Смерть сельчанина наступила от рвано-укушенной раны правого плеча с повреждением мягких тканей, мышц, подкожных вен, правой плечевой вены, осложненной острой кровопотерей и шоком.

Выяснилось, что владелец не контролировал местонахождение своих собак. Они не содержались в вольере, а постоянно находились на самовыгуле без намордников и поводков.

Хозяина крупных псов признали виновным в причинении смерти по неосторожности. Ему назначено наказание в виде 1 года исправительных работ с удержанием из заработной платы 10% в доход государства.

«Частично удовлетворено исковое заявление потерпевшей о возмещении компенсации морального вреда. Несмотря на доводы, ее жалобы о чрезмерной мягкости назначенного судом наказания, суд апелляционной инстанции признал приговор законным и обоснованным, назначенное наказание справедливым», - прокомментировали в Верховном суде Бурятии.