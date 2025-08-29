Общество 29.08.2025 в 15:17

В Бурятии воздвигли первый памятник учителю

Монумент разместили перед республиканским педколледжем
Текст: Карина Перова
Фото: минобрнауки Бурятии

В Улан-Удэ 1 сентября в 12:00 состоится торжественное открытие первого в регионе памятника Учителю (6+). Монумент разместили на площадке перед Бурятским республиканским педагогическим колледжем.

Скульптуру молодой женщины-педагога с книгой, держащей за руку ученика с колокольчиком, создал известный бурятский мастер Балжир Цыжипов. Композиция символизирует преемственность и значимость учительского труда.

«Инициатором проекта стала Бурятская республиканская организация Общероссийского Профсоюза образования. Идея памятника родилась в 2020 году и получила поддержку главы Бурятии, министерства образования и науки республики, Общественной палаты Улан-Удэ, вузов и колледжей, а также широкой общественности», - отметили в минобрнауки Бурятии.

памятник учителю

