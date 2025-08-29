В Бурятии по программе «Земский доктор» планируется привлечь более 100 медиков

В 2025 году в бюджете Бурятия предусмотрено 176 млн. рублей на реализацию программы «Земский доктор/Земский фельдшер». Как сообщили в пресс-службе правительства РБ, программа реализуется в регионах страны по поручению президента России Владимира Путина, поддерживается нацпроектом «Продолжительная и активная жизнь» и позволит привлечь на работу в сельскую местность и малые города республики 81 врача-специалиста и 28 средних медицинских работника.В настоящее время по программе в районы республики привлечены и трудоустроены 13 врачей и 5 средних медицинских работников, что составило 16,5% от плана.Так, в Гусиноозерскую центральную районную больницу устроился земский доктор - анестезиолог-реаниматолог Эрдэм Сультимов. В 2019 году он успешно окончил лечебный факультет Читинской государственной медицинской академии, а в 2021 году завершил ординатуру по специальности «Анестезиология-реанимация». Свою профессиональную деятельность Эрдэм начал в 2021 году в Чите.- Я хотел бы выразить глубокую благодарность федеральной программе «Земский доктор». Она открыла для меня новые возможности, позволила не только развивать свои профессиональные навыки, но и улучшить качество медицинской помощи в районе. Благодаря этой программе я смог реализовать свои идеи и мечты о служении людям и быть полезными там, где это действительно необходимо. Это очень вдохновляет!» — отмечает врач.Еще один пример трудоустройства по программе - в Хоринской ЦРБ начал работать врач-стоматолог Жаргал Жамсуев. В 2019 году Жаргал окончил стоматологический факультет Читинской медакадемии. В 2021 году он получил специализацию по «Челюстно-лицевой хирургии», а в 2024 году завершил ординатуру по специальности «Ортопедическая стоматология».— Я искренне рад возможности приехать в Хоринский район и присоединиться к команде больницы. Для меня это не только реализация профессиональных амбиций, но и шанс принести реальную пользу жителям. Готов применить все свои знания и опыт, чтобы обеспечить качественную и современную стоматологическую помощь каждому пациенту, – рассказал стоматолог.В Минздраве Бурятии отмечают, что основной поток желающих трудоустроиться по программе «Земский доктор/Земский фельдшер» приходится на сентябрь-ноябрь. С 2020 года ежегодное исполнение программы составляет 100%.Всего в рамках реализации программы «Земский доктор/Земский фельдшер» с 2012 по 2024 годы привлечено 1506 медицинских работников, в том числе 1322 врача и 184 фельдшеров, в том числе в 2024 году - 108 специалистов (82 врача и 26 СМР).В 2026 – 2028 годах запланировано привлечь в сельскую местность еще 243 врача, в том числе в города с населением до 50 тыс. человек - 42 врача и 83 средних медицинских работника.Напомним, программа «Земский доктор» реализуется с 2012 года, «Земский фельдшер» - с 2018 года.