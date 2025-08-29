Три вахтовика украли золота на 668 миллионов рублей

Баяндаевский районный суд вынес приговор в отношении 34-летнего жителя Иркутского района, похитившего крупную партию природного золота. Мужчина признан виновным в краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору, и незаконном обороте драгоценных металлов, сообщают пресс-службы УФСБ России по Иркутской области, областной прокуратуры и объединенная пресс-служба судов.

Как сообщается, а июне 2023 года мужчина завербовался на должность доводчика золотодобывающего предприятия в Якутии. Высокая зарплата его не особо устраивала, и он решил разбогатеть на золоте. Он имел доступ к самородному золоту, и для незаконного обогащения вступил в сговор с коллегой. Во время вахты сообщники прятали драгоценный металл под одеждой и выносили с территории участка месторождения «Урочище Сайлык». Похищенное прятали в тайнике в лесу вблизи поселка Нелькан Оймяконского района. За два месяца они украли свыше 47 килограммов золота.

Чтобы продать золото, мужчины вошли в состав преступной группы, организованной доводчиком другого предприятия. В январе 2024 года трое соучастников перевозили более 128 килограммов самородного золота стоимостью свыше 668 миллионов рублей в Иркутск. Драгметалл они расфасовали в свертки весом около килограмма каждый и спрятали в заранее подготовленном газобаллонном оборудовании в автомобиле Toyota Land Cruiser Prado.

Но поскольку пословицу «знают трое – знает и свинья» никто не отменял из нашего лексикона, кто-то информировал органы о краже. Возможно, хозяева прииска обнаружили резкое снижение добычи золота и сигнализировали «куда следует». Неподалеку от Баяндая мужчин задержали сотрудники ФСБ.

Обстоятельства преступной деятельности бывших золотодобытчиков расследовали сотрудники УФСБ России по Иркутской области во взаимодействии с коллегами из УФСБ России по Республике Саха (Якутия). Экспертные исследования драгоценного металла провели в экспертно-криминалистическом центре ГУ МВД России по Иркутской области.

Суд признал 34-летнего мужчину виновным. С учетом мнения прокурора ему назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года и штрафом 40 тысяч рублей. В отношении его соучастников уголовные дела находятся на рассмотрении в этом же суде.

Фото: loon.site