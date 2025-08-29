В бурятской колонии заключили брак сразу 7 пар

В стенах исправительной колонии № 2 в Бурятии состоялась массовая церемония бракосочетания. Сразу 7 осужденных, отбывающих наказание, официально зарегистрировали отношения со своими избранницами.

В торжественной обстановке женихи и невесты поставили подписи в записи акта о заключении брака и обменялись обручальными кольцами. В завершение церемонии представитель ЗАГСа вручила парам свидетельства.

Молодоженов поздравили начальник исправительного учреждения Вячеслав Тютрин и его заместитель Сергей Ендонов.

«Начальник учреждения от себя лично и от имени всего коллектива поздравил новобрачных с этим знаменательным событием, пожелав им хранить любовь, которая помогла им принять решение соединить свои судьбы. Он напутствовал пары быть друг к другу внимательными, проявлять доверие, уважение и взаимопонимание», - отметили в УФСИН по Бурятии.