В Бурятии для дочки погибшего бойца СВО добились пенсии

Жительница Иволгинского района обратилась к уполномоченному по правам ребенка в Бурятии Наталье Ганькиной с просьбой помочь в оформлении пенсии по потере кормильца для ее несовершеннолетней дочери. Отец девочки погиб на СВО в марте прошлого года.

Выяснилось, что мужчина отбыл на спецоперацию из Чечни, поэтому для назначения ребенку пенсии необходимо личное дело отца, которое также находилось в другом регионе.

«Для решения данного вопроса подключила своего коллегу-уполномоченного по правам ребенка в Чеченской Республике и военного комиссара региона. Благодаря скоординированным действиям и взаимодействию с компетентными органами, вопрос решен в кратчайшие сроки», - рассказала Ганькина.

После личное дело бойца поступило в военный комиссариат Иволгинского и Тарбагатайского районов. Теперь его дочь будет получать гарантированную государством поддержку.