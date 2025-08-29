Общество 29.08.2025 в 17:17

Жители Улан-Удэ жалуются на гуляющих коров

Коровы уничтожают сквер Яблоневый в мкр. Аэропорт


Текст: Анастасия Величко
Жители Улан-Удэ жалуются на гуляющих коров

Горожане возмущаются разгуливающими без надзора коровами в мкр. Аэропорт. Люди утверждают, что стада КРС все изгадили и обглодали деревья в сквере Яблоневый.

«В поселке Аэропорт уже на протяжении многих лет ежедневно ходят коровы – все загадили. Создают потенциально-аварийные ситуации на дороге. Повредили две машины на парковке – с кого взыскивать ущерб?» - возмущаются граждане в соцсетях.

Также жители микрорайона пишут, что власти бессильны им помочь. «И получается, что нет никакой управы на таких безответственных хозяев. Их скот просто ходит, доставляет неудобства и вред простым жителям и вдобавок еще наносят ущерб имуществу. Съели и загадили весь Яблоневый сад. Просто ужас. Не должно быть такого. Нужно привлекать к ответственности таких нерадивых хозяев либо изымать весь скот, если не могут должным образом обеспечивать содержание своего скота. Нам – жильцам, надоел этот бардак в наших дворах», - сообщают улан-удэнцы.

Напомним, реконструкция сквера «Яблоневый» прошла в 2023 году. Там высадили 158 саженцев яблони и 1000 кизильника.


Фото: "Номер один"

