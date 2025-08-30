Монголия делает ставку на иностранное обучение

Студенты, успешно завершившие подготовительные программы в Монгольском государственном университете (МонГУ) и Государственном университете науки и технологий, 28 августа отправились за границу для обучения в высших учебных заведениях мира. Об этом сообщает портал «Монцамэ».В этом году 296 студентов будут учиться в высших учебных заведениях 15 стран, включая США, Великобританию, Германию, Францию, Чехию, Канаду, Польшу, Австралию, Японию, Китай, Корею, Турцию и др.На церемонии проводов студентов присутствовал лично президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух, который пожелал им успехов в учёбе и вручил государственный флаг в качестве памятного знака.Глава государства выразил искренние поздравления молодым людям, успешно завершившим подготовительные программы, заслужившим доверие преподавателей, родителей и близких, и приступающим к новому этапу своего академического пути.В своей напутственной речи президент отметил, что получение образования мирового уровня, обучение в международной среде, реализация профессиональных амбиций и карьерный рост зависят от личной мотивации, преданности делу и усердия. Государство и народ возлагают надежды на молодое поколение, обладающее высоким уровнем образования, патриотизмом и профессиональными компетенциями. Это позволит усилить вектор развития страны и ставку на лучшие мировые разработки с целью создания новых предприятий, в том числе с иностранным участием.Глава государства призвал студентов сохранять высокую репутацию страны и ценности монгольского народа, проявлять взаимное уважение и поддержку.В рамках стипендиальной программы "Президентский стипендиат 2010" обучение за рубежом проходят 758 студентов в высших учебных заведениях 19 стран мира.Фото: «Номер один»