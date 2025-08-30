Общество 30.08.2025 в 11:21

К чату Комитета семей воинов Отечества подключилось почти 17 тысяч человек
Текст: Станислав Сергеев
Поддержка в круглосуточном режиме
Продолжает свою работу единый федеральный чат Комитета семей воинов Отечества по оказанию медико-психологической поддержки семьям и участникам спецоперации в круглосуточном режиме.

- Психологическая помощь часто нужна здесь и сейчас. Нам важно помочь каждому, кто испытывает любые тревожные состояния. Помощь оказывается в круглосуточном режиме, независимо от региона проживания. Важно то, что к нам можно обратиться анонимно, мы не требуем раскрывать персональные данные и это стало еще одним из дополнительных факторов востребованности именно такого формата психологической помощи, — отмечает руководитель КСВО Юлия Белехова.

В чате работает команда опытных высококвалифицированных медицинских психологов, которые оказывают бесплатные медико-психологические консультации по различным тревожным состояниям. Общение в чате анонимное, без запроса персональных данных. Обратиться в чат может житель любого региона страны в формате 24/7, независимо от своего часового пояса.

- Мы видим запрос на цифровой формат общения, когда не надо идти в поликлинику и тебя не увидят соседи. За год работы чата специалистами отработано более 4 000 индивидуальных обращений. Сегодня мы в динамике сопровождаем даже самые тяжелые случаи. В команде 75 клинических психологов из 10 регионов страны. Мы не используем искусственный интеллект, мы про живое общение со специалистом, — комментирует координатор Чата, член Общественной палаты Российской Федерации, руководитель федерального проекта «ЗдравКонтроль» Евгений Мартынов.

Присоединиться к чату можно по ссылке https://t.me/+-NlCAoiZghk2OTNi

Организаторы: Комитет семей воинов Отечества (КСВО) и Фонд «Социальная сфера» (команда федерального проекта «ЗдравКонтроль») при поддержке Общественной палаты Российской Федерации.

СВО

