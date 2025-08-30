Общество 30.08.2025 в 11:33

Общественник предупредил подростков Улан-Удэ о рисках в интернете

Член Общественного совета при городском УМВД призвал молодежь не становиться пособниками мошенников
Текст: Станислав Сергеев
Общественник предупредил подростков Улан-Удэ о рисках в интернете
Член Общественного совета при УМВД России по Улан-Удэ Юрий Кобычев обратился к подросткам и молодежи города с предупреждением о возросших рисках вовлечения в мошеннические схемы через интернет. По его словам, основной категорией потенциальных пособников преступников становятся молодые люди в возрасте от 16 до 22 лет.

Кобычев подчеркнул, что злоумышленники активно предлагают молодежи денежное вознаграждение за сдачу в аренду своих абонентских номеров в мессенджерах и предоставление реквизитов банковских карт. «Будьте внимательны к своим действиям, никогда и никому не сообщайте данные своих банковских карт. Помните, вы рискуете стать пособниками мошенников», — предупредил общественник.

Он также перечислил ключевые правила безопасности: никогда не передавать данные банковской карты, включая код безопасности; немедленно блокировать карту в случае ее утери; не переводить деньги по просьбе незнакомцев; не снимать деньги в банкомате для третьих лиц. Особое внимание Кобычев обратил на то, что даже кажущаяся помощь незнакомцу может обернуться соучастием в преступлении, поскольку происхождение денег остается неизвестным.

Фото: МВД по Бурятии

мошенники

