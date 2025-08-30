Монгольские и российские военные «освободили» промышленный объект в Бурятии от террористов

В рамках военного учения российские и монгольские военнослужащие провели контртеррористическую операцию по уничтожению незаконных вооруженных формирований при освобождении объекта промышленной инфраструктуры в приграничном районе.Напомним, в середине августа в рамках подготовки к международным российско-монгольским учениям «Селенга-2025» в наш регион прибыли военнослужащие Вооруженных сил Монголии.Совместные маневры планировалось провести в приграничном районе, где сводная тактическая группа из российских и монгольских военных должна была отработать взаимодействие по освобождению условно захваченного объекта. В ходе учений подразделениям предстояло выполнить задачу по вытеснению «противника» с занятых позиций.Учения «Селенга» являются традиционным мероприятием, укрепляющим военное сотрудничество между Россией и Монголией. Ежегодные маневры позволяют странам совершенствовать оперативную совместимость подразделений и обмениваться боевым опытом.Фото: Минобороны России