Общество 30.08.2025 в 11:41
Монгольские и российские военные «освободили» промышленный объект в Бурятии от террористов
В республике завершилась активная фаза учения «Селенга-2025»
Текст: Станислав Сергеев
В рамках военного учения российские и монгольские военнослужащие провели контртеррористическую операцию по уничтожению незаконных вооруженных формирований при освобождении объекта промышленной инфраструктуры в приграничном районе.
Напомним, в середине августа в рамках подготовки к международным российско-монгольским учениям «Селенга-2025» в наш регион прибыли военнослужащие Вооруженных сил Монголии.
Совместные маневры планировалось провести в приграничном районе, где сводная тактическая группа из российских и монгольских военных должна была отработать взаимодействие по освобождению условно захваченного объекта. В ходе учений подразделениям предстояло выполнить задачу по вытеснению «противника» с занятых позиций.
Учения «Селенга» являются традиционным мероприятием, укрепляющим военное сотрудничество между Россией и Монголией. Ежегодные маневры позволяют странам совершенствовать оперативную совместимость подразделений и обмениваться боевым опытом.
Фото: Минобороны России
