Дети и взрослые Улан-Удэ готовятся к 95-летию Стеклозавода

Микрорайон Стеклозавод в Улан-Удэ готовится отметить 95-летний юбилей. К знаменательной дате запланирован ряд праздничных мероприятий, включающих выставку детских работ и конкурс исторических фотографий.Как сообщил депутат горсовета Улан-Удэ от округа Чингис Болотов, уже состоялась оценка работ на выставке «Будущее микрорайона Стеклозавод глазами детей». В творческом конкурсе приняли участие 14 воспитанников детских садов №52 «Ая-Ганга» и №5 «Хрусталик». Работы юных художников оценивала специальная комиссия, в состав которой вошел и депутат.Параллельно проходит конкурс «Фотоистория микрорайона Стеклозавод», для которого жителям микрорайона удалось собрать 80 уникальных фотографий, рассказывающих о богатой истории территории. Сбор материалов организован на базе библиотеки №4 при активном участии работников стекольного завода и их семей.«Эти уникальные кадры позволяют заглянуть в прошлое и увидеть, как менялся наш микрорайон, - отметил Чингис Болотов. - Лучшие макеты будут выставлены на юбилейном празднике в начале сентября, где мы также наградим победителей конкурса».Торжественные мероприятия, посвященные 95-летию микрорайона Стеклозавод, запланированы на начало сентября.Фото: Горсовет Улан-Удэ