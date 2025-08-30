Общество 30.08.2025 в 11:58

В Бурятии произошёл всплеск интернет-мошенничеств

В стране ожидается введение второго пакета мер против телефонных мошенников
A- A+
Текст: Иван Иванов
В Бурятии произошёл всплеск интернет-мошенничеств
За 7 месяцев 2025 года по данным МВД по Бурятии произошло 1 834 киберпреступлений, что на 19,4% выше аналогичного периода прошлого года.

Особенно активно кибер-преступники переключились на так называемый «неправомерный доступ к компьютерной информации» (взлом Госуслуг) - по этой статье за семь месяцев 2025 года в республике произошло 841 преступления (рост на 8,1%). В Улан-Удэ 474 преступления (рост на 22,2%). Мошенники пытаются взломать госуслуги различными способами, но основной из них - звонки по любым поводам с главной целью - чтобы абонент продиктовал им смс-сообщение, отправленное на их номер. Сообщение служит лишь ключем к заходу с чужой аккаунт на Госуслугах. Далее на пострадавшего может быть оформлен кредит без его ведома.

Между тем первый пакет противодействия мошенникам сказался на краже с банковских карт. По данным МВД по Бурятии в 2025 года произошло 501 случаев (снижение на 19,6%). 
По Улан-Удэ: 326 случая (снижение на 17,7%). Причём на статистику оказал наибольшее значение период июня-июля, когда банки начали массово тормозить сомнительные переводы граждан, а люди стали оформлять самозапреты на получение кредитов.

Между тем Минцифры разработало второй пакет мер по борьбе с киберпреступниками. В документе около 20 различных инициатив: от новых самозапретов для граждан до новых требований для операторов сотовой связи. Некоторые предусматривают ужесточение административной и уголовной ответственности за ряд мошеннических операций.

Фото: «Номер один»

Теги
мошенничество

Все новости

В Бурятии произошёл всплеск интернет-мошенничеств
30.08.2025 в 11:58
Работники на строительстве Третьего моста в Улан-Удэ снова пожаловались на невыплату зарплат
30.08.2025 в 11:55
Дети и взрослые Улан-Удэ готовятся к 95-летию Стеклозавода
30.08.2025 в 11:50
Монгольские и российские военные «освободили» промышленный объект в Бурятии от террористов
30.08.2025 в 11:41
Общественник предупредил подростков Улан-Удэ о рисках в интернете
30.08.2025 в 11:33
Поддержка в круглосуточном режиме
30.08.2025 в 11:21
Житель Бурятии вновь стал «Снежным барсом»
30.08.2025 в 08:00
МЧС предупредило об ухудшении погодных условий в Бурятии
30.08.2025 в 07:24
Монголия делает ставку на иностранное обучение
30.08.2025 в 07:16
Застрелил бывшую жену, ушел на СВО, но дезертировал
30.08.2025 в 07:12
ЗУРХАЙ
с 27 августа по 2 сентября

Читайте также
Работники на строительстве Третьего моста в Улан-Удэ снова пожаловались на невыплату зарплат
Заместитель прокурора Бурятии провел личный прием сотрудников «Хотьковского автомоста»
30.08.2025 в 11:55
Дети и взрослые Улан-Удэ готовятся к 95-летию Стеклозавода
В микрорайоне пройдут выставка детских работ и конкурс исторических фотографий
30.08.2025 в 11:50
Монгольские и российские военные «освободили» промышленный объект в Бурятии от террористов
В республике завершилась активная фаза учения «Селенга-2025»
30.08.2025 в 11:41
Общественник предупредил подростков Улан-Удэ о рисках в интернете
Член Общественного совета при городском УМВД призвал молодежь не становиться пособниками мошенников
30.08.2025 в 11:33
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru