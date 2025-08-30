В Бурятии произошёл всплеск интернет-мошенничеств

За 7 месяцев 2025 года по данным МВД по Бурятии произошло 1 834 киберпреступлений, что на 19,4% выше аналогичного периода прошлого года.Особенно активно кибер-преступники переключились на так называемый «неправомерный доступ к компьютерной информации» (взлом Госуслуг) - по этой статье за семь месяцев 2025 года в республике произошло 841 преступления (рост на 8,1%). В Улан-Удэ 474 преступления (рост на 22,2%). Мошенники пытаются взломать госуслуги различными способами, но основной из них - звонки по любым поводам с главной целью - чтобы абонент продиктовал им смс-сообщение, отправленное на их номер. Сообщение служит лишь ключем к заходу с чужой аккаунт на Госуслугах. Далее на пострадавшего может быть оформлен кредит без его ведома.Между тем первый пакет противодействия мошенникам сказался на краже с банковских карт. По данным МВД по Бурятии в 2025 года произошло 501 случаев (снижение на 19,6%).По Улан-Удэ: 326 случая (снижение на 17,7%). Причём на статистику оказал наибольшее значение период июня-июля, когда банки начали массово тормозить сомнительные переводы граждан, а люди стали оформлять самозапреты на получение кредитов.Между тем Минцифры разработало второй пакет мер по борьбе с киберпреступниками. В документе около 20 различных инициатив: от новых самозапретов для граждан до новых требований для операторов сотовой связи. Некоторые предусматривают ужесточение административной и уголовной ответственности за ряд мошеннических операций.Фото: «Номер один»