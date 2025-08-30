С 1 сентября назойливый спам получит идентификацию

С 1 сентября в России при входящих звонках должно отображаться название компании и цель звонка.В стране вступает в силу закон, обязывающий все компании и индивидуальных предпринимателей маркировать исходящие звонки. Это значит, что теперь каждый звонок от бизнеса будет подписан — на экране получателя появится название организации или бренда, совершающего вызов. Новая норма призвана защитить абонентов от телефонного спама и мошенников, а компаниям — дать эффективный инструмент повышения доверия, - сообщает «РБК».Это нужно, чтобы пользователь смартфона, он же клиент, знал — кто ему звонит.При входящем звонке на экране телефона абонента теперь будет отображаться не только номер, но и название компании или индивидуального предпринимателя (ИП), а также категория звонка, например, «Банк», «Реклама» или «Услуги связи». Сообщение ограничено 32 символами. Информация передается оператором на основании договора с бизнесом. Соответствующее постановление подписано в Правительстве России, об этом сообщил РБК представитель аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко.Маркировка звонка — это отображение на экране смартфона или планшета данных о звонящем без необходимости записи в телефонную книгу. Оператор связи передает информацию, и даже если номер не сохранен, пользователь увидит номер и название компании. Это позволяет сразу понять, от какого юридического лица или ИП поступает звонок. В Правилах Минфицры есть 38 категорий звонков: «аварийная служба», «автосервис и техобслуживание», «аренда и прокат», «доставка», «кафе и рестораны», «клининг», «предложение товаров» и др.Фото: «Номер один»