Общество 31.08.2025 в 09:45

Глава Бурятии выразил соболезнования в связи с кончиной Ринченгийн Барсболда

Исследователя-палеонтолога не стало на 90-м году жизни
Текст: Карина Перова
Фото: mongolnow.com

Глава Бурятии Алексей Цыденов и правительство республики выразили соболезнования в связи с безвременной кончиной ведущего исследователя-палеонтолога Монголии, иностранного члена Российской академии наук, Героя труда Монголии Ринченгийн Барсболда. Ученого не стало на 90-м году жизни.

Ринченгийн Барсболд - сын монгольского писателя и ученого Бямбын Ринчен - Ринчина Бимбаева, который родился в селе Большой луг Кяхтинского района Бурятии. Он работал переводчиком на 1-м съезде Монгольской народной армии в Троицкосавске в марте 1921 года и сотрудничал с командиром 35 кавалерийского полка Красной Армии Константином Рокоссовским. 

Ринченгийн Барсболд посвятил палеонтологии более 60 лет, открыв миру более 20 видов динозавров. Был научным консультантом режиссёра Стивена Спилберга при съёмках фильма «Парк Юрского периода» (18+). В честь отца назвал одну из своих находок – ринчения.

«Гордимся талантливым сыном бурятского народа, память о выдающемся деятеле науки навсегда сохранится в летописи родного края и памяти земляков», - сказал Алексей Цыденов.

Теги
Ринченгийн Барсболд палеонтолог некролог

