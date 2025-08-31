Общество 31.08.2025 в 10:54

Сотрудников администрации правительства Бурятии одолел фейковый руководитель

Аферисты создали аккаунт Ирины Доржиевой
Текст: Карина Перова
Мошенники добрались до заместителя руководителя администрации главы и правительства Бурятии по информационной политике, связям с общественностью и общественным проектам. Аферисты создали фейковый аккаунт Ирины Доржиевой.

От ее имени злоумышленники рассылают сотрудникам администрации липовое письмо о якобы проверках ФСБ по информационной безопасности. Об этом Доржиева сообщила в своем телеграм-канале.

«Будьте бдительны! Не поддавайтесь на провокации», - призывает чиновница.

Напомним, ранее мошенники создали фальшивый аккаунт главы минздрава Бурятии Евгении Лудуповой. Ее «клон» просил медиков предоставить данные по стажу.

