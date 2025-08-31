В Бурятии сменится уполномоченный по правам ребенка

В Бурятии поменяют уполномоченного по правам ребенка. Глава республики Алексей Цыденов внес на рассмотрение в Народный Хурал для согласования новую кандидатуру. Проект постановления опубликовали на сайте регионального парламента.

На эту должность депутатам предлагают утвердить Веронику Штыкину, которая сейчас является консультантом аппарата детского омбудсмена республики. Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова считает возможным согласовать это назначение – поступила соответствующая телеграмма на имя главы региона.

Напомним, действующий уполномоченный Наталья Ганькина занимает пост с августа 2020 года. Ранее она работала в органах прокуратуры, минсоцзащиты РБ, а также в Государственно-правовом комитете администрации главы и правительства РБ.