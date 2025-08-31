Байкал потеплел на 4 градуса

Изменения климата на Байкале зафиксировали ученые. На озере наблюдается тенденция к расширению температурных колебаний, рассказал в своих соцсетях директор НИИ биологии озера Байкал ИГУ Максим Тимофеев. Ученый рассказал о содержании глобального климатического доклада «State of the Climate», который опубликован в виде специального приложения к авторитетному журналу «Bulletin of the American Meteorological Society». В подготовке международного отчета приняли участие 564 специалиста из 61 страны, в том числе ученые НИИ биологии ИГУ. Об этом сообщает портал Irk.ru.

— Озеро Байкал остается относительно стабильным, но наблюдается тенденция к расширению амплитуды температурных колебаний. Если в 2021–2022 годах наблюдались отрицательные отклонения от общемирового тренда до −4 градусов, то в 2023–2024 годах маятник качнулся в противоположную сторону, и поверхностный слой воды, наоборот, прогревался сильнее глобального тренда — до +4 градусов, - сообщил Максим Тимофеев.

Данные по Байкалу были получены в рамках нашего уникального долгосрочного мониторингового проекта «Точка №1», реализуемого НИИ биологии ИГУ с 1945 года. С 2016 года мониторинг ведется при поддержке фонда «Озеро Байкал».

По данным экспертов, 2024 год стал самым теплым в истории метеорологических наблюдений, предыдущий рекорд был зафиксирован годом ранее. В целом, как отмечают учёные, среднегодовая температура воздуха над сушей и океанами выросла на 0,10 градуса по сравнению с предыдущим годом. Глобальная температура оказалась на 1,29 градуса выше среднего показателя прошлого века и на 1,46 градуса — выше доиндустриального уровня.