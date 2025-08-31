Общество 31.08.2025 в 12:47

Байкал потеплел на 4 градуса

Глобальные изменения климата затронули великое озеро
A- A+
Текст: Иван Иванов
Байкал потеплел на 4 градуса
Фото: архив «Номер один»

Изменения климата на Байкале зафиксировали ученые. На озере наблюдается тенденция к расширению температурных колебаний, рассказал в своих соцсетях директор НИИ биологии озера Байкал ИГУ Максим Тимофеев. Ученый рассказал о содержании глобального климатического доклада «State of the Climate», который опубликован в виде специального приложения к авторитетному журналу «Bulletin of the American Meteorological Society». В подготовке международного отчета приняли участие 564 специалиста из 61 страны, в том числе ученые НИИ биологии ИГУ. Об этом сообщает портал Irk.ru.

— Озеро Байкал остается относительно стабильным, но наблюдается тенденция к расширению амплитуды температурных колебаний. Если в 2021–2022 годах наблюдались отрицательные отклонения от общемирового тренда до −4 градусов, то в 2023–2024 годах маятник качнулся в противоположную сторону, и поверхностный слой воды, наоборот, прогревался сильнее глобального тренда — до +4 градусов, - сообщил Максим Тимофеев.

Данные по Байкалу были получены в рамках нашего уникального долгосрочного мониторингового проекта «Точка №1», реализуемого НИИ биологии ИГУ с 1945 года. С 2016 года мониторинг ведется при поддержке фонда «Озеро Байкал».

По данным экспертов, 2024 год стал самым теплым в истории метеорологических наблюдений, предыдущий рекорд был зафиксирован годом ранее. В целом, как отмечают учёные, среднегодовая температура воздуха над сушей и океанами выросла на 0,10 градуса по сравнению с предыдущим годом. Глобальная температура оказалась на 1,29 градуса выше среднего показателя прошлого века и на 1,46 градуса — выше доиндустриального уровня.

Теги
Байкал потепление

Все новости

Спортсменка из Бурятии стала чемпионкой мира по версии AFL
31.08.2025 в 14:00
В Бурятии нашли ребра бизона и каменные орудия
31.08.2025 в 13:19
Байкал потеплел на 4 градуса
31.08.2025 в 12:47
В Бурятии сменится уполномоченный по правам ребенка
31.08.2025 в 12:41
В Улан-Удэ вылетевшая на тротуар иномарка едва не сбила двух человек
31.08.2025 в 12:00
Сотрудников администрации правительства Бурятии одолел фейковый руководитель
31.08.2025 в 10:54
Глава Бурятии выразил соболезнования в связи с кончиной Ринченгийн Барсболда
31.08.2025 в 09:45
В Улан-Удэ 4 человека пострадали в ДТП на Селенгинском мосту
31.08.2025 в 09:23
В Бурятии вновь может наступить гречневая паника
31.08.2025 в 08:00
Жителям Бурятии напомнили об отсечении головы
31.08.2025 в 07:00
ЗУРХАЙ
с 27 августа по 2 сентября

Читайте также
В Бурятии нашли ребра бизона и каменные орудия
На находки наткнулись в Вознесеновке
31.08.2025 в 13:19
В Бурятии сменится уполномоченный по правам ребенка
На пост предлагают утвердить Веронику Штыкину
31.08.2025 в 12:41
Сотрудников администрации правительства Бурятии одолел фейковый руководитель
Аферисты создали аккаунт Ирины Доржиевой
31.08.2025 в 10:54
Глава Бурятии выразил соболезнования в связи с кончиной Ринченгийн Барсболда
Исследователя-палеонтолога не стало на 90-м году жизни
31.08.2025 в 09:45
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru