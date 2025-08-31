В Бурятии нашлись хозяева собаки, несколько дней просидевшей в яме

В Бурятии нашлись хозяева собаки, которая несколько дней просидела в трехметровой яме. Напомним, обезвоженное, не стоящее на лапах животное выхаживали зоозащитники.

Хлоя оказалась Белкой. Она пропала 27 мая у пожилых супругов. Семья обзвонила и объездила все приюты, отлов, опросили знакомых и волонтёров, но найти любимого питомца так и не удалось.

И вот спустя три долгих месяца случилось настоящее чудо: друг семьи совершенно случайно наткнулся на пост про угодившее в беду животное и отправил его сыну пожилой пары. Это была их Белка, которую они так долго искали.

«Встречать собаку вышла вся семья, друзья, соседи. Сейчас хозяева продолжают лечение, полностью оплатили за неё долг в клинике. Белка идет на поправку», - рассказали в фонде «Собака счастья».