В Бурятии нашлись хозяева собаки, несколько дней просидевшей в яме

Хлоя оказалась Белкой
Текст: Карина Перова
Фото: фонд «Собака счастья»

В Бурятии нашлись хозяева собаки, которая несколько дней просидела в трехметровой яме. Напомним, обезвоженное, не стоящее на лапах животное выхаживали зоозащитники.

Хлоя оказалась Белкой. Она пропала 27 мая у пожилых супругов. Семья обзвонила и объездила все приюты, отлов, опросили знакомых и волонтёров, но найти любимого питомца так и не удалось.

И вот спустя три долгих месяца случилось настоящее чудо: друг семьи совершенно случайно наткнулся на пост про угодившее в беду животное и отправил его сыну пожилой пары. Это была их Белка, которую они так долго искали.

«Встречать собаку вышла вся семья, друзья, соседи. Сейчас хозяева продолжают лечение, полностью оплатили за неё долг в клинике. Белка идет на поправку», - рассказали в фонде «Собака счастья».

