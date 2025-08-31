В селе Бурятии открыли дом для врачей и учителей

В Хоринском районе Бурятии 29 августа состоялось торжественное открытие многоквартирного дома для медицинских и педагогических работников.

В рамках реализации программы «100 домов для врачей» там построили восьмиквартирный дом. Шесть квартир выделили для медработников и две – для педагогов.

Так, ключи вручили участковому педиатру Паринской Т. В., онкологу Балдакову Б. Э. и отоларингологу Будожаповой А. Ж., врачу общей практики Дашиевой М. С., дерматовенерологу Рабдановой Е. В., стоматологу Жамсуеву Ж., анестезиологу-реаниматологу Дунаеву Д. А. и психиатру Дунаевой Ю. А., учителю физкультуры Ооржак А. Т. и учителю физики ХСОШ 1 Ондар Ш. В., учителю английского языка Дагбаевой О-Э. В. и учителю бурятского языка ХСОШ 2 Даньшаевой А. У.