Жителей Бурятии будут штрафовать за ветки и листья

Жителей Бурятии будут штрафовать за вынос на мусорку веток, листьев, травы и прочих подобных отходов. С 1 сентября вступает в силу закон, запрещающий выбрасывать на контейнерные площадки любые виды растительного мусора.

За нарушение грозит штраф: от 2 тысяч рублей для физических лиц; от 100 тыс. рублей для юридических лиц.

В «Экоальянсе» заявили, что ветки и трава создают дополнительный объем, который не учтен в тарифе и расходах регионального оператора. Кроме того, они могут стать причиной пожара. Жителей призывают компостировать такой мусор или вывозить на полигон самостоятельно.

«Массовое складирование такого мусора на площадках создает неприглядный вид, мешает вывозу ТКО, а крупные ветки становятся причиной поломки спецтехники. Растительные отходы не относятся к твердым коммунальным, и вывоз должны обеспечивать лица, проводящие уход за зелеными насаждениями. Размещать их на контейнерных площадках строго запрещено», - прокомментировали в организации.