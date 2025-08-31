Житель Бурятии пошел под суд за вырубку десяти берёз

Жителя Тункинского района Бурятии приговорили к принудительным работам за незаконную рубку леса в крупном размере. «Черный лесоруб» с декабря 2024 года по январь 2025 года орудовал на территории Тункинского национального парка.

Мужчина незаконно срубил десять берез, причинив государственному лесному фонду ущерб в размере 136 тыс. рублей.

Сначала сельчанина приговорили к 1 году 6 месяцам лишения свободы. Однако суд заменил назначенное наказание на принудительные работы – на тот же срок с удержанием в доход государства 5 % из заработной платы.

«Также удовлетворен иск прокуратуры о взыскании суммы вреда, нанесенного окружающей среде.Бензопила марки «Штиль», с помощью которой совершено преступление, конфискована в доход государства», - отметили в прокуратуре Бурятии.