01.09.2025 в 09:29

Улан-удэнка лишилась 300 тысяч рублей, открыв «видео» от подруги

Ссылка оказалась вредоносным файлом-установщиком
Текст: Карина Перова
Улан-удэнка лишилась 300 тысяч рублей, открыв «видео» от подруги
Фото: архив «Номер один»

Жительница Улан-Удэ лишилась более 300 тысяч рублей, открыв файл под названием «Видео-архив 81», который пришел с номера ее подруги. Доверчивая горожанка несколько раз кликнула на ссылку, которая по итогу оказалась вредоносным файлом-установщиком программы удаленного доступа.

Вечером она пришла к банкомату, чтобы снять деньги с карты – 303 тысячи рублей. Когда женщина вставила карту, она увидела, что на балансе средств нет. Затем попыталась зайти в банковское приложение, однако вход был недоступен, само приложение не работало.

«При обращении на «горячую линию» банка, ей пояснили, что ее обманули мошенники и осуществили перевод ее денежных средств на неизвестный счет. Потерпевшая в профилактических мероприятиях участия не принимала, о данном способе мошенничества не знала», - рассказали в МВД по Бурятии.

Apk-файлы, которые рассылают аферисты под видом фотографий и видео, содержат вирус (программу удаленного доступа). Он скачивается при их открытии и позволяет злоумышленникам получить все необходимые данные.

мошенники apk-файлы

Улан-удэнка лишилась 300 тысяч рублей, открыв «видео» от подруги
01.09.2025 в 09:29
ЗУРХАЙ
с 27 августа по 2 сентября

