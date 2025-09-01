Общество 01.09.2025 в 09:58

Отопительный сезон в Улан-Удэ начнется 10 сентября

Первыми подключат социальные объекты
Текст: Петр Санжиев
Фото: архив «Номер один»

Котельные Улан-Удэ готовы к новому отопительному сезону почти на 80 процентов. Котельная в Загорске готова на 87 процентов, в Заречном на 85, в Аэропорту на 70 процентов, котельная на юго-западе города готова тоже на 70 процентов и т. д.

Большой, необходимый для улучшения экологии проект по модернизации котельной в Загорске, к сожалению, реализовать никак не получается. Как известно, жители микрорайона жалуются на выбросы котельной, на черный снег в зимнее время. В комитете городского хозяйства мэрии отмечают, что на модернизацию золоулавливателей нет средств. Пока все ограничилось переводом котельной на бурый уголь с Ахейского разреза.

10 сентября в 8 часов утра начнется подключение соцобъектов к отоплению. Сети водоснабжения, канализации тоже нормально готовятся к зиме. Дома начнут подключать позднее и, в целом, подключение потребителей займет 10 дней.

Почти 2300 домов города полностью готовы к приему отопления. На домах прошла промывка систем и другие работы. В мэрии города надеются, что предстоящий отопительный сезон пройдет благополучнее прошлого сезона. Запасы угля соответствуют нормативному.

Арест руководства ТГК-14, который состоялся в межотопительный период, не сорвал подготовку энергетических предприятий компании, работающих в столице Бурятии, к зиме. Как и подготовку сетей, которые находятся в аренде у компании.

Возможно взаимодействие муниципалитета с энергетической компанией стало все же медленнее, вопросы решаются труднее? Как отметили «Номер один» в комитете городского хозяйства города, «как-то наоборот стало, как-то быстрее все решается. Субъективно, по мероприятиям, которые мы контролируем, стало проще».

отопительный сезон

