В Улан-Удэ завершилась череда антимусорных акций «Чистый четверг»

Прошло четыре акции, как и год назад
Текст: Петр Санжиев
В Улан-Удэ завершилась череда антимусорных акций «Чистый четверг»
Комитет городского хозяйства мэрии Улан-Удэ огласил итоги акции «Чистый четверг». Удалось убрать 28 стихийных свалок. Причем, как отмечает ведомство, было ликвидировано много небольших свалок.

В этом году выросло количество организаций, принимающих участие. Число людей превысило 3000 (в минувшем году было 2800). С улиц вывезли 1100 кубометров мусора, что больше прошлогоднего показателя.

Некоторые территории, которые очистили от мусора, оградили и с целью недопущения последующего появления новой свалки поставили средства фиксации – если кто-то будет выбрасывать там мусор, то его снимут.

В комитет пообещали, что в будущем году акция «Чистый четверг» будет вновь проводиться. В ней может участвовать каждый. Идея акции – выйти и убраться в том микрорайоне, где живет человек.

© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
