Общество 01.09.2025 в 10:18

С 1 сентября в Бурятии будут по-новому штрафовать за перевозку детей без автокресел

Накладки и адаптеры для малолетних пассажиров теперь запрещены
Текст: Иван Иванов
Фото: freepik.com
В России вступили в силу изменения в законодательстве, значительно ужесточающие правила начисления штрафов для граждан за небезопасную перевозку малолетних детей в автомобилях.

- Фактически теперь разрешена перевозка детей лишь в автокреслах, а накладки, адаптеры и бескаркасные устройства отныне под запретом, - сообщил aif.ru адвокат Эрих Рат. 

Раньше всеми этими устройствами можно было пользоваться без проблем, но теперь штраф будет таким же, будто бы ребенка везут просто на сидении авто.

- Юридические лица могут столкнуться с куда более крупными штрафами — до 100 000 рублей. Таким образом, водителям транспортных средств предстоит более внимательно следить за правилами перевозки детей в салонах автомобилей», — уточнил Рат.

Эксперт подчеркнул, что эта мера продиктована большим количеством дорожно-транспортных происшествий, жертвами которых часто становятся и несовершеннолетние.

«Любые меры, направленные на повышение безопасности дорожного движения, включая и перевозку несовершеннолетних детей, можно приветствовать, - уточнил он. - Однако стоит отметить, что и переусердствовать со штрафами не стоит. Бывают ситуации, когда возникает потребность в срочной перевозке ребенка, а автомобиль не оборудован автокреслом. Иногда речь может идти о вопросах жизни и здоровья несовершеннолетнего. Поэтому стоило бы индивидуально подходить к каждой подобной ситуации. Но что касается компаний-перевозчиков и индивидуальных перевозчиков, то они, вне всяких сомнений, обязаны иметь автокресла, если занимаются перевозкой маленьких детей, и эти автокресла использовать. Здесь можно поддержать более жесткие меры, введенные законодателем».

Напомним, что штраф за перевозку детей без автокресел составляет 3000 рублей.
