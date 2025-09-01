В Бурятии госорганизация передала на нужды СВО три авто

В Улан-Удэ подведомственное Россельхознадзору учреждение, ФГБУ «ВНИИКР», передало три автомобиля Народному фронту для отправки в зону специальной военной операции.

Мероприятие состоялось 29 августа, в нем также приняли участие специалисты территориального управления Россельхознадзора и Иркутского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ». Ранее эти машины использовали для фитосанитарного контроля в республике.

«Передача состоялась в рамках распоряжения правительства РФ, позволяющего государственным организациям оказывать помощь участникам СВО», - отметили в надзорном ведомстве.

Напомним, ранее «Волгу» на нужды СВО передала семейная пара из поселка Заиграево.