Общество 01.09.2025 в 11:36
В Бурятии рассказали, когда выплатят пенсии и пособия
График выплат пособий не изменится, а пенсии выплатят раньше срока
Текст: Андрей Константинов
В сентябре ежемесячные пособия беременным женщинам и семьям с детьми Отделение СФР по Республике Бурятия перечислит по обычному графику. Изменения в датах доставки коснутся получателей пенсий через банки - сентябрьские выплаты они получат раньше.
Как сообщили в ОСФР по РБ, в среду, 3 сентября, через банки буду перечислены:
- единое пособие будущим мамам и на детей до 17 лет;
- ежемесячное пособие на первого ребенка до 3 лет;
- ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву;
- ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям.
По графику, 5 сентября, родители получат ежемесячную выплату на детей до 3 лет из средств материнского капитала.
До 8 сентября включительно выплатят ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет работающим родителям.
Пенсионерам, которые получают пенсию 6, 14 и 21 числа через банки, в сентябре выплаты поступят досрочно: 4, 11 и 18 сентября соответственно. Это связано с выходными, выпадающими на выплатные дни.
Пособия и пенсии через почту будут выплачены в соответствии с графиком работы почтовых отделения в период с 3 по 21 сентября.
Как сообщили в ОСФР по РБ, в среду, 3 сентября, через банки буду перечислены:
- единое пособие будущим мамам и на детей до 17 лет;
- ежемесячное пособие на первого ребенка до 3 лет;
- ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву;
- ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям.
По графику, 5 сентября, родители получат ежемесячную выплату на детей до 3 лет из средств материнского капитала.
До 8 сентября включительно выплатят ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет работающим родителям.
Пенсионерам, которые получают пенсию 6, 14 и 21 числа через банки, в сентябре выплаты поступят досрочно: 4, 11 и 18 сентября соответственно. Это связано с выходными, выпадающими на выплатные дни.
Пособия и пенсии через почту будут выплачены в соответствии с графиком работы почтовых отделения в период с 3 по 21 сентября.