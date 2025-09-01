В Бурятии рассказали, когда выплатят пенсии и пособия

В сентябре ежемесячные пособия беременным женщинам и семьям с детьми Отделение СФР по Республике Бурятия перечислит по обычному графику. Изменения в датах доставки коснутся получателей пенсий через банки - сентябрьские выплаты они получат раньше.Как сообщили в ОСФР по РБ, в среду, 3 сентября, через банки буду перечислены:- единое пособие будущим мамам и на детей до 17 лет;- ежемесячное пособие на первого ребенка до 3 лет;- ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву;- ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям.По графику, 5 сентября, родители получат ежемесячную выплату на детей до 3 лет из средств материнского капитала.До 8 сентября включительно выплатят ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет работающим родителям.Пенсионерам, которые получают пенсию 6, 14 и 21 числа через банки, в сентябре выплаты поступят досрочно: 4, 11 и 18 сентября соответственно. Это связано с выходными, выпадающими на выплатные дни.Пособия и пенсии через почту будут выплачены в соответствии с графиком работы почтовых отделения в период с 3 по 21 сентября.