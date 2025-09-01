Улан-удэнец стащил с чужого двора аккумуляторную пилу

У жителя Улан-Удэ стащили аккумуляторную пилу стоимостью около 22 тысяч рублей. 38-летний мужчина ремонтировал забор и в какой-то момент отлучился. Его отсутствием воспользовался злоумышленник: когда горожанин вернулся, инструмента уже не было.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что на чужое позарился 46-летний ранее не судимый, нигде не работающий улан-удэнец. Его задержали по пути в ломбард, куда он планировал сбыть похищенное.

«Фигурант пояснил, что, проходя мимо дома потерпевшего, увидел на территории двора аккумуляторную пилу. Действуя из корыстных побуждений, он зашел во двор и украл инструмент. Похищенное имущество изъято», - рассказали в МВД по Бурятии.

По факту кражи завели уголовное дело. В отношении злоумышленника избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.